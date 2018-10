Grottammare | al via il rinnovo della Consulta degli Stranieri

Non rispetta il foglio di via. I carabinieri arrestano un Grottammare se : GROTTAMMARE I carabinieri della stazione di Grottammare hanno rintracciato e arrestato su Ordine di Carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona, un trentenne, del posto, già noto alle ...

Caos viabilità. Oltre 10 km di coda verso nord - CHIUSA E POI RIAPERTA LA CARREGGIATA SUD DA ANCONA SUD A Grottammare : DISAGI LUNGO LA SS16 : Nel tardo pomeriggio di ieri Autostrade per l'Italia ha deciso di riaprire tutti i caselli sulla CARREGGIATA sud dell'A14: una decisione che dovrebbe rimanere valida almeno fino alla giornata di ...

Controesodo - sull’A1 code fino a 12 km in direzione Milano. A14 - ancora disagi per traffico deviato a Grottammare : traffico sostenuto ma scorrevole, code a tratti e qualche rallentamento. È questa la situazione in gran parte della penisola di ritorno dalle vacanze agostane. Nel week-end da “bollino rosso” del Controesodo estivo, si registrano ancora disagi sull’A14 Bologna-Taranto a seguito del grave incendio di un mezzo pesante verificatosi nella tarda serata del 23 agosto nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, e ai ...