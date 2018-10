Grosso albero di pino invade la pista ciclabile | intervento dei vigili del fuoco

Maltempo a Pescara - Grosso albero crolla a piazza Italia : Un pino e’ caduto questo pomeriggio alle 18 a Pescara in piazza Italia accanto al palazzo ex Inps, a due passi da Palazzo di Citta’, a causa del Maltempo . Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area del parcheggio che era fortunatamente libera da persone e macchine. Sul posto, si e’ portato per un sopralluogo il vicesindaco Antonio ...

Paura a Pisa : Grosso albero crolla in un parco in centro : Un grosso albero in un parco del centro di Pisa è improvvisamente crollato a terra, per fortuna senza provocare danni a cose e persone, nel primo pomeriggio. Le cause del crollo non sono ancora chiare e potrebbero non essere collegate alle condizioni meteo ma piu’ probabilmente a un deficitario stato di salute della pianta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuoverlo. L'articolo Paura a Pisa: grosso albero crolla in un ...