Grillo spiega le battute sull’autismo | “Non esiste il politically correct per un comico”

fanpage

: @labirraa @ConcyeFrancesco @beppe_grillo @Mov5Stelle Abbiamo capito, sei un Fake Account altrimenti non si spiega... - peru1981 : @labirraa @ConcyeFrancesco @beppe_grillo @Mov5Stelle Abbiamo capito, sei un Fake Account altrimenti non si spiega... - riccioironico : @alessiarotta @Deputatipd Oggi c’ha da raggranellare voti per le #elezionieuropee altrimenti come lo spiega a Grill… - smilypapiking : RT @thevisioncom: Beppe Grillo spiega fra le risate dei militanti che i nemici del M5S in TV e in Europa “sono autistici” e quindi “psicopa… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Beppesi giustifica per leche hanno offeso le persone con disturbo autistico: "Non vi lasciate strumentalizzare da chi ha perso il sostegno in cabina elettorale senza mai avere riflettuto su quanto di buono avrebbe potuto fare per il suo paese. Nonilnel mio mestiere, se vuoi essere davvero un comico".