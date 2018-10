Grillo | battute su autismo | Per comico non esiste politically correct

Le riprovevoli battute di Beppe Grillo su autismo e sindrome di Asperger - : Durante il corso di 'Italia a 5 Stelle' Beppe Grillo si è intrattenuto in uno dei suoi monologhi ironici e al tempo stesso polemici variando dalla politica al mondo delle patologie cliniche. 'Chi siamo? Siamo pieni di malattie nevrotiche, siamo pieni di autistici, l'autismo è la malattia del secolo. L'autismo non lo riconosci, per esempio è la sindrome di ...

Grillo - polemiche dopo le battute sull’autismo. Nicoletti : “Noi scherniti mentre combattiamo le discriminazioni” : Questa volta nel mirino non ci sono le battute sul Quirinale o quelle sul Pd. E la politica, qui, c’entra, ma solo di riflesso. Perché a offendersi per alcuni passaggi del discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo, che domenica 21 ottobre ha chiuso la kermesse romana di Italia 5 stelle, sono state anche associazioni di malati e persone che da anni si occupano dei diritti di chi è affetto da autismo o da sindrome di Asperger. Sotto accusa ...

Le battute di Grillo dal palco offendono le persone con autismo : “Perché ci prendi in giro?” : Un uomo a cui è stata diagnostica la sindrome di Asperger ha risposto a Beppe Grillo: "Suscitare la risata della folla su quello che per un Asperger è sintomo della sua diversità è ingeneroso, soprattutto da parte di chi dovrebbe ben conoscere cosa sia l’autismo…Gli autistici hanno diritto di essere trattati da cittadini come qualsiasi altro abitante del nostro paese"Continua a leggere

Grillo e le battute sul Quirinale - attacchi di Pd e Fi. M5s si smarca : “Non ha ruolo istituzionale - fiducia in Mattarella” : Reazioni da tutto il mondo politico alle parole di Beppe Grillo sul ruolo del presidente della Repubblica. Dal palco della kermesse nazionale Italia 5 Stelle, il fondatore del Movimento ha messo in discussione le prerogative del capo dello Stato: “Dovremmo togliere dei poteri, dovremmo riformarlo“, ha detto. “È il capo delle forze armate, il capo del Csm, nomina cinque senatori a vita. Queste cose non vanno più bene per il ...

Italia 5 Stelle - lo show di Grillo : dai “poteri da cambiare al Capo dello Stato” alle battute su Salvini e agenzie di rating : Arriva sul palco brandendo una manina di plastica, sulle note della sua canzone blues ‘show me the way’. Beppe Grillo si presenta così sul palco di Italia 5 Stelle, presentato dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, come “il padre di tutti noi”. E il fondatore del M5s esordisce: “E adesso la satira chi la deve fare? Qui c’è il premier, un ministro… non sono più i ragazzi che conoscevo. Ho visto ...