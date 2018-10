Gravina | Euro ' 28 interessa anche Governo

Il programma di Gravina per la Figc #3 : obiettivo Euro 2028 : Tra gli obiettivi della presidenza Gravina c'è anche quello della possibile candidatura per organizzare gli Europei 2028. L'articolo Il programma di Gravina per la Figc #3: obiettivo Euro 2028 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.