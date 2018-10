Gravina presidente Figc «battezzato» da Infantino

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc. La sua storia : Comincia con la presidenza del Castel di Sangro, dal 1984 al 1996, e in quel periodo il club balza agli onori della cronaca conquistando 5 promozioni nell'arco di un decennio ed arrivando a disputare ...

Chi è Gabriele Gravina - il nuovo presidente della Figc. La sua storia : Dopo nove mesi di commissariamento, a seguito della debacle della nazionale maggiore che ha clamorosamente fallito la qualificazione ai mondiali e le conseguenti dimissioni di Carlo Tavecchio, la Figc, l'organo di organizzazione e controllo del calcio in Italia, ha finalmente un nuovo presidente : è Gabriele Gravina , classe 1953, dal 2015 al 16 ottobre scorso presidente della Lega Calcio, eletto al primo scrutinio con il 97,20% dei ...

Federcalcio : Gravina nuovo presidente - eletto col 97 - 20% dei voti : "Grazie della fiducia. Il calcio non può più aspettare, ripartiamo insieme" le prime parole del nuovo numero uno,

Figc. Gabriele Gravina presidente per i prossimi due anni : Il mondo del calcio ha un nuovo vertice. Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Figc. E’ stato eletto oggi

