Gravi due donne investite a Monfalcone

Asma - 16enne muore dopo due giorni di agonia/ Ultime notizie : forme Gravi in aumento : L'Asma in forma lieve o grave colpisce milioni di persone in Italia, per riuscire a convivere con essa è importante sapere bene di che tipo è(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Figc. Gabriele Gravina presidente per i prossimi due anni : Il mondo del calcio ha un nuovo vertice. Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Figc. E’ stato eletto oggi

Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Figc - per due anni - : Eletto quasi all'unanimità dopo mesi di lotte, ha un programma di riforme da attuare entro il 2020. Ecco chi è e cosa progetta

Lecce - due operai cadono da una gru : non sono Gravi : Tantissima paura ieri pomeriggio per un incidente sul lavoro [VIDEO] avvenuto a Leverano, nel Leccese, dove due uomini sono caduti da una gru elevatrice mentre tinteggiavano un palo della luce. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. I due uomini hanno rispettivamente 42 e 31 anni: il primo è originario del posto, mentre il collega è di Veglie, paese non lontano dalla stessa Leverano, sempre nell'hinterland Leccese. La ...

Lecce - due operai cadono da una gru : non sono Gravi : Tantissima paura ieri pomeriggio per un incidente sul lavoro avvenuto a Leverano, nel Leccese, dove due uomini sono caduti da una gru elevatrice mentre tinteggiavano un palo della luce. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. I due uomini hanno rispettivamente 42 e 31 anni: il primo è originario del posto, mentre il collega è di Veglie, paese non lontano dalla stessa Leverano, sempre nell'hinterland Leccese. La ...

Paesana : scontro frontale tra auto nella notte - due giovani Gravi al Cto di Torino : gravissimo incidente nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 ottobre a Paesana, in provincia di Cuneo. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Provinciale 26, all'altezza di borgata Morena. Il ...

ROMA - ESPLOSIONE IN PALAZZINA : DUE USTIONATI Gravi/ Ultime notizie Genzano : motivi della perdita di gas ignoti : Genzano, esplode una PALAZZINA: due USTIONATI GRAVI. Ultime notizie ROMA, coinvolti un uomo e una donna: 30 famiglie sono state evacuate, edificio dichiarato inagibile(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:56:00 GMT)

Genzano - esplode una palazzina : due ustionati Gravi/ Ultime notizie Roma - 30 famiglie evacuate : Genzano, esplode una palazzina: due ustionati gravi. Ultime notizie Roma, coinvolti un uomo e una donna: 30 famiglie sono state evacuate, edificio dichiarato inagibile(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:38:00 GMT)

Esplosione in una palazzina a Genzano - vicino Roma : due feriti Gravi - : accaduto in piazza Vittorio Buttaroni. Uno dei due ricoverati è Alessandro Abbatini, figlio dell'ex calciatore Bruno, l'altra è una donna di 41 anni. Si ipotizza una fuga di gas. L'edificio è stato ...

Esplosione in una palazzina a Genzano - vicino a Roma. Due feriti Gravi : Due persone sono rimaste ferite in modo grave nello scoppio di una palazzina avvenuta poco dopo la mezzanotte a Genzano, vicino a Roma, a pochi chilometri dalla Capitale. Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Roma sono intervenute in piazza Vittorio Buttaroni al civico 17. L'appartamento si trova al primo piano di un edificio di due. I due occupanti sono stati trasportati in Ospedale dal personale medico del 118, in codice rosso. Le ...

Esplosione in appartamento a Genzano - due feriti Gravi : Un uomo e una donna portati in ospedale in codice rosso. Famiglie evacuate. All'origine forse una fuga di gas

Tragedia sulla 71 a Corsalone : muore 39enne. Tre feriti Gravi tra cui due ragazze : Una Tragedia si è verificata nel corso della notte sulle strade del Casentino. A seguito di un incidente, una persona è deceduta, altre tre sono rimaste ferite. Due di queste versano in condizioni ...

Due morti e due feriti Gravi per lo schianto in A1 - traffico in tilt : L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata. Sul posto mezzi del 118 con l'elisoccorso, vigili del fuoco e polizia stradale

Incidente Bari : schianto sulla Modugno-Bitonto/ Ultime notizie : morti due 20enni - Gravi due amici : Incidente Bari: schianto sulla Modugno-Bitonto. morti due 20enni, gravi due amici che però non sarebbero in pericolo di vita. Le Ultime notizie: la tragedia all'alba(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:30:00 GMT)