Grande paura a Roma | cede la scala mobile della metro | il VIDEO shock dell’accaduto

Grande Fratello Vip 2018 - il compagno di Lory Del Santo : ‘Ho paura che possa crollare’ : “Ho paura che torni il buio e che possa crollare”. Marco Cucolo, il compagno di Lory Del Santo , è preoccupato per l’attrice e regista, attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 a pochi mesi dal suicidio del figlio Loren. Una decisione, quella di partecipare al reality di Canale 5, che ha fatto molto discutere proprio per la tragedia che sta dietro la Del Santo , la quale aveva già spiegato di voler affrontare ...

Criscito : 'Juve da paura - serve un mezzo miracolo. Piatek Grande campione - Favilli come Vieri' : Perin l'ho visto crescere, è tra i migliori in Italia se non nel mondo. Sono sicuro che con il tempo troverà spazio. Marchisio allo Zenit? Ci sentiamo spesso. Gli ho consigliato qualche ristorante ...