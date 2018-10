Grande Fratello Vip : Dasha attacca Stefano Sala - coccole a letto per Elia e Jane : Torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality di Mediaset condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Le ultime novità riguardano Jane Alexander e Dasha Dereviankina, la fidanzata di Stefano Sala. Se l'attrice inglese ha passato una notte nel letto di Elia Fongaro, la modella ucraina è sempre più delusa dall'atteggiamento dell'uomo con cui credeva di trascorrere il resto della sua vita. Gf Vip: Dasha dice la sua sul flirt ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsé e la rissa con la storica rivale : “Botte da orbi” : Maria Monsè è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip e sa già come far parlare di sé. Nel quinto appuntamento serale del reality show condotto da Ilary Blasi è stata mostrata ai telespettatori la terrificante lite avvenuta a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. La donna si è detta pronta ad un confronto ma dagli insulti si è passata alla pace ‘strategica’. Così, all’interno della casa ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte è uscito dalla casa per una visita medica : Da poche ore è circolata sul web una notizia riguardante Francesco Monte. L'ex di Cecilia ha dovuto lasciare la casa per farsi controllare da un medico. GFVIP: piccolo riassunto della puntata di ieri Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip. Durante la diretta molti sono stati i colpi di scena soprattutto l'eliminazione finta di Lory del Santo. Francesco Monte è stato anche lui un Grande protagonista della ...

Malore per Francesco Monte al Grande Fratello Vip : ora è nuovamente in casa : Malore per Francesco Monte al Grande Fratello Vip. L'annuncio è stato dato sul profilo ufficiale Instagram del programma. L'ex tronista è uscito momentaneamente dalla casa per effettuare dei controlli medici. Sui social è scoppiata la bufera. In tanti attribuiscono il Malore di Francesco Monte ad una crisi d'ansia scatenata dall'eccessivo stress accusato nella puntata serale di ieri. Monte e Signorini hanno avuto un duro scontro in diretta per ...

Grande Fratello Vip – È finita tra Stefano Sala e Dasha? La fidanzata del modello cancella le foto social insieme : “sono ferita” : Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini, la fidanzata del modello mostra il suo malcontento per la situazione creatasi al Grande Fratello Vip: le dichiarazioni di Dasha ed il suo gesto sui social Al Grande Fratello Vip oltre al tira e molla tra Francesco Monte e Giulia Salemi, un’altra intesa pare essere nata: quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Peccato però che il bel modello sia impegnato sentimentalmente fuori ...

Grande Fratello Vip 2018 - il pianto di Jane Alexander - divisa tra il fidanzato ed Elia : «Mi sembra di essere una quindicenne» : Jane Alexander Ore difficili nella Casa non solo per Francesco Monte, ma anche per Jane Alexander. Ieri sera in puntata la storica cattiva di Elisa di Rivombrosa, dopo la visione di un filmato sul suo rapporto sempre più stretto con Elia, ha rivelato delle difficoltà che ha con l’attuale fidanzato e i dubbi sull’accettare o meno la sua proposta di matrimonio. L’uomo qualche notte fa si era armato, infatti, di altoparlante e, al di fuori delle ...

FRANCESCO MONTE LASCIA LA CASA/ L'ex tronista torna in gioco dopo un intervento (Grande Fratello Vip 2018) : Nella CASA del Grande Fratello Vip 2018 FRANCESCO MONTE ha preso le distanze da Giulia Salemi. L'ex tronista sembra avere una strategia precisa per vincere il reality.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip - duro attacco alla Marchesa d’Aragona : “Una strega cattiva” : La Marchesa d’Aragona attaccata dai concorrenti del Grande Fratello Vip Non tendono ad arrestarsi gli attacchi alla Marchesa d’Aragona. I concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 hanno utilizzato delle parole poco carine nella notte per descriverla. Il pensiero comune è quello secondo cui stia recitando una parte. Questo significa che in realtà il suo carattere […] L'articolo Grande Fratello Vip, duro attacco alla Marchesa ...

Grande Fratello Vip – Corona entra nella casa - ecco quanto ci guadagna Fabrizio : la cifra del suo ricco cachet : quanto guadagnerà Fabrizio Corona con l’ospitata al Grande Fratello Vip? Svelato il ricco cachet ottenuto dall’ex re dei paparazzi per il confronto con Silvia Provvedi Fabrizio Corona prenderà parte alla prossima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex re dei paparazzi dopo aver chiesto un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi è stato esaudito dalla produzione del reality. Sembra però che giovedì il catanese ...

Grande Fratello Vip : Maria Monsè contro la Marchesa D'Aragona : Prosegue la lite tra la conduttrice siciliana e la Marchesa che minaccia "Procederò anche contro di te"

Grande Fratello Vip 2018 - Monte esce dalla Casa. In puntata lite con Signorini : «Distorcete la realtà» – Video : Francesco Monte ‘Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico’: recita così un tweet delle 10.04 del Grande Fratello Vip, mantenendo il mistero sulla natura del problema di salute che avrebbe avuto il ragazzo. Il tarantino ha poi fatto ritorno nella Casa all’ora di pranzo. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma evidentemente nulla di grave, come si evince seguendo la diretta di Mediaset Extra. Monte è reduce ...

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander in crisi fra Elia Fongaro e il suo fidanzato (video) : Risveglio amaro per Jane Alexander nella casa del Grande Fratello VIP, complice una settimana difficile e la puntata in prima serata di ieri 22 ottobre 2018 in cui è stato toccato il tema legato al suo rapporto con Elia Fongaro e quella proposta di matrimonio che le è stata recapitata dalla voce del suo fidanzato all'esterno della casa qualche sera fa.L'attrice è evidentemente preoccupata per la situazione delicata, un ostacolo da superare ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini si scaglia contro Francesco Monte : 'Vola basso' : Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip. Ieri sera, nel corso della diretta della quarta puntata del reality show Mediaset, abbiamo visto che Francesco Monte è stato duramente criticato dall'opinionista Alfonso Signorini e tra i due sono volate parole grosse, al punto che il direttore di 'Chi', ha rimproverato l'ex tronista di Uomini e donne [VIDEO] per i suoi toni da strafottente. Lite al GF Vip: Francesco Monte fa perdere le staffe a ...

Grande Fratello Vip in onda giovedì 22 ottobre : Fabrizio Corona incontra Silvia Provvedi : Il Grande Fratello Vip andra' in onda anche giovedì 25 ottobre con una puntata speciale. La voce era nell'aria gia' da qualche giorno ma ieri 22/10 è stata confermata ufficialmente da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. In molti si erano chiesti quale fosse lo scopo di questo episodio extra, soprattutto tenendo conto che gli ascolti della terza edizione continuano a non essere molto soddisfacenti. E anche in questo caso è stata data una spiegazione ...