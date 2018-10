Grande Fratello Vip cresce negli ascolti I Bastardi di Pizzofalcone al 22%

Grande Fratello Vip - Jane Alexander tragica. Il fidanzato le chiede di sposarlo e lei... Gelo in diretta : Un gesto estremo nella notte al Grande Fratello Vip . Il fidanzato di Jane Alexander si è appostato con megafono fuori dalla casa, gridando la sua proposta di matrimonio all'amata: ' Sposami! '. ...

MARCHESA D’ARAGONA/ Daniela Del Secco tra cadute di stile e la laurea misteriosa... (Grande Fratello Vip 2018) : Daniela Del Secco d'Aragona rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018 questa sera. La MARCHESA si conferma uno dei personaggi più interessanti del programma. (Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 10:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - la rissa tra Francesco Monte e Alfonso Signorini in diretta e fuorionda : Durissimo faccia a faccia tra Francesco Monte e Alfonso Signorini , tra diretta e fuorionda. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto saltare i nervi all'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez , ...

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018. Bastardi 22% (5 - 2 mln) - Grande Fratello Vip 21.2% (3 - 6 mln) : GF Vip: Daniela Del Secco Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la prima tv di The Foreigner ha ...

Grande Fratello Vip - quinta puntata in replica streaming : Vi siete persi la quinta puntata di lunedì 22 ottobre 2018 del Grande Fratello Vip? Non preoccupatevi, potete recuperare il video facilmente anche all’interno di questo articolo. Vediamo come rivedere in streaming e in replica la puntata del Gf Vip 2018. Non vogliamo anticiparvi cosa è successo nella casa più spiata d’italia se non avete visto la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ci limitiamo a fornirvi il video in modo ...

FABRIZIO CORONA E SILVIA PROVVEDI/ Gabriele Parpiglia : “Vi racconto la loro storia vera” (Grande Fratello Vip) : Nella notte Gabriele Parpiglia ha raccontato la verità sulla storia di SILVIA PROVVEDI e FABRIZIO CORONA. I due ex fidanzati si incontreranno giovedì sera al Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:57:00 GMT)

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 22 ottobre 2018 : Settimana scorsa il GF Vip ha invertito la rotta, questa settimana sarà riuscito a battere la concorrenza. Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 22 ottobre 2018? Come è andata la nuova accesissima sfida fra Rai 1, che vedeva in prima serata una nuova puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 e Canale 5 con il padre di tutti i reality condotto da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini? Quanti telespettatori, invece, hanno seguito le altre ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte vs Alfonso Signorini : lo scontro | Video : Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 3. Tantissimi colpi di scena, una finta eliminazione a sorpresa e soprattutto l’annuncio atteso da tutti: giovedì andrà in onda una puntata speciale del reality show nella quale ci sarà il tanto e agognato incontro tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Una puntata infuocata per i numerosi litigi, in particolare quello tra Francesco Monte e Alfonso Signorini. Grande ...

Grande Fratello Vip - top e flop della quinta puntata : Il Grande Fratello Vip riparte da tre. In particolare, da Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber. È a loro che gli autori del reality si affidano per movimentare le dinamiche stantie - per ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini si scaglia contro Francesco Monte : 'Vola basso' : Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip. Ieri sera, nel corso della diretta della quarta puntata del reality show Mediaset, abbiamo visto che Francesco Monte è stato duramente criticato dall'opinionista Alfonso Signorini e tra i due sono volate parole grosse, al punto che il direttore di 'Chi', ha rimproverato l'ex tronista di Uomini e donne per i suoi toni da strafottente. Lite al GF Vip: Francesco Monte fa perdere le staffe a ...

MARIA MONSÈ/ Lite con la Marchesa poi la pace “Vuoi dormire con me?” (Grande Fratello Vip) : MARIA Monsé, Lite con la Marchesa poi la pace "Vuoi dormire con me?". Si è fatta subito notare la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, per alcune ruggini del passato(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:57:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Nomination ed eliminati : Fabrizio Corona l'ancora di salvezza? (5a puntata) : Grande Fratello Vip 2018, diretta quinta puntata: Eleonora Giorgi eliminata nella sfida al televoto con la Marchesa D'Aragona. Nuove Nomination e concorrenti.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:52:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello Vip - cambio programmazione : prossima puntata il 25 ottobre : cambio programmazione in arrivo per il Grande Fratello Vip 3, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, che quest'anno non sta ottenendo risultati d'ascolto positivi come quelli della stagione precedente, premiata dall'auditel con numeri a dir poco bulgari in prime time. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che da questa settimana la trasmissione Mediaset raddoppiera' la sua messa in onda in televisione e oltre ...

