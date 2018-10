Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini si scaglia contro Francesco Monte | ' Vola basso'

MARIA MONSÈ/ Lite con la Marchesa poi la pace “Vuoi dormire con me?” (Grande Fratello Vip) : MARIA Monsé, Lite con la Marchesa poi la pace "Vuoi dormire con me?". Si è fatta subito notare la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, per alcune ruggini del passato(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:57:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Nomination ed eliminati : Fabrizio Corona l'ancora di salvezza? (5a puntata) : Grande Fratello Vip 2018, diretta quinta puntata: Eleonora Giorgi eliminata nella sfida al televoto con la Marchesa D'Aragona. Nuove Nomination e concorrenti.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:52:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello Vip - cambio programmazione : prossima puntata il 25 ottobre : cambio programmazione in arrivo per il Grande Fratello Vip 3, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, che quest'anno non sta ottenendo risultati d'ascolto positivi come quelli della stagione precedente, premiata dall'auditel con numeri a dir poco bulgari in prime time. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che da questa settimana la trasmissione Mediaset raddoppiera' la sua messa in onda in televisione e oltre ...

«Grande Fratello Vip 3» : perché la salvezza non può Fabrizio Corona : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Eliminata Eleonora Giorgi dal Grande Fratello Vip 2018 : tre nuovi concorrenti e le anticipazioni del 25 ottobre : Eliminata Eleonora Giorgi dal Grande Fratello Vip 2018 tra gli applausi del pubblico e quelli di Alfonso Signorini che l'ha trovata davvero una Grande concorrente. Le novità per il reality show non mancano sperando di compiere il miracolo e di superare in ascolti I Bastardi di Pizzofalcone 2 che ieri sera è andata in onda con una guest star d'eccezione, la bella Francesca Fioretti. Come andrà la gara degli ascolti? Sembra ancora un po' presto ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander in crisi con il fidanzato - è tutta colpa di Elia? : Durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018, Ilary Blasi ha chiesto a Jane Alexander di andare in Mistery room per parlare del fidanzato e del suo avvicinamento a Elia Fongaro ...

Grande Fratello Vip 2018 - eliminato quinta puntata e nomination/ Eleonora Giorgi fuori - Lory Del Santo immune : Grande Fratello Vip 2018: in nomination Elia, Marchesa D'Aragona, Jane Alexander e Ivan Cattaneo. Eleonora Giorgi eliminata. Lory Del Santo tona nella casa e guadagna l'immunità.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - quinta puntata : eliminato e nominati - ecco cos’è successo : quinta puntata Gf Vip 2018: Eleonora Giorgi eliminata Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018 è successo davvero di tutto, dalla finta eliminazione di Lory Del Santo all’entrata in casa di tre nuovi concorrenti. In questo post non solo vi riassumeremo brevemente i principali momenti della messa in onda ma vi ricorderemo tutte le […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018, quinta puntata: eliminato e nominati, ecco cos’è ...

Grande Fratello Vip - quinta puntata : Francesco Monte sbrocca contro Alfonso Signorini! : Durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo viene eliminata a sorpresa, ma una volta giunta in studio, Ilary Blasi le comunica che è tutto uno scherzo. Tre nuovi ingressi nella casa. Francesco Monte inveisce contro Alfonso Signorini. E’ stufo del fatto che gli autori distorcono la realtà dei fatti. Grande Fratello Vip: settimana di attriti per la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ed Elia Fongaro. Gli autori ...

Grande Fratello Vip 3 - amori in corso (video) : C'era una volta nel Grande Fratello VIP il "covo di serpi" citando una Valeria Marini d'annata 2016, ora si è trasformato in un covo d'amore. Fra le mura sbocciano nuovi flirt alla velocità della luce. Conosciamo ormai molto bene ciò che si sta creando tra Francesco Monte e Giulia Salemi, tra coccole, incomprensioni, liti e riappacificazioni i due stanno proseguendo insieme il percorso nel reality, quasi mano per mano.A seguirli ci sono altre ...

Grande Fratello Vip 2018 - amori in corso (video) : C'era una volta nel Grande Fratello VIP il "covo di serpi" citando una Valeria Marini d'annata 2016, ora si è trasformato in un covo d'amore. Fra le mura sbocciano nuovi flirt alla velocità della luce. Conosciamo ormai molto bene ciò che si sta creando tra Francesco Monte e Giulia Salemi, tra coccole, incomprensioni, liti e riappacificazioni i due stanno proseguendo insieme il percorso nel reality, quasi mano per mano.A seguirli ci sono ...

Valerio Merola Vs Maurizio Battista/ “Dovresti rispettare una donna come Eleonora” (Grande Fratello Vip) : All'ingresso in studio di Eleonora Giorgi inizia uno scontro verbale tra Maurizio Battista e Valerio Merola. Il primo attacca l'attrice, dichiarandola una "malalingua"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 01:36:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Nomination - eliminati e diretta : Daniela - Elia - Ivan e Jane al televoto (5a puntata) : GRANDE FRATELLO Vip 2018, diretta quinta puntata: Eleonora Giorgi eliminata nella sfida al televoto con la Marchesa D'Aragona. Nuove Nomination e concorrenti.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 01:25:00 GMT)

Eleonora Giorgi eliminata/ “A Zucchero chiedo scusa” - Maurizio Battista : “Una malalingua”(Grande Fratello Vip) : Questa sera Eleonora Giorgi rischia di dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018. L'attrice ha rivelato che farà il nome di Jane Alexander nelle prossime nomination. (Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 01:05:00 GMT)