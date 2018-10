Grande Fratello Vip 2018 | Monte esce dalla Casa In puntata lite con Signorini

Grande Fratello Vip : Maria Monsè contro la Marchesa D'Aragona : Prosegue la lite tra la conduttrice siciliana e la Marchesa che minaccia "Procederò anche contro di te"

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander in crisi fra Elia Fongaro e il suo fidanzato (video) : Risveglio amaro per Jane Alexander nella casa del Grande Fratello VIP, complice una settimana difficile e la puntata in prima serata di ieri 22 ottobre 2018 in cui è stato toccato il tema legato al suo rapporto con Elia Fongaro e quella proposta di matrimonio che le è stata recapitata dalla voce del suo fidanzato all'esterno della casa qualche sera fa.L'attrice è evidentemente preoccupata per la situazione delicata, un ostacolo da superare ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini si scaglia contro Francesco Monte : 'Vola basso' : Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello Vip. Ieri sera, nel corso della diretta della quarta puntata del reality show Mediaset, abbiamo visto che Francesco Monte è stato duramente criticato dall'opinionista Alfonso Signorini e tra i due sono volate parole grosse, al punto che il direttore di 'Chi', ha rimproverato l'ex tronista di Uomini e donne [VIDEO] per i suoi toni da strafottente. Lite al GF Vip: Francesco Monte fa perdere le staffe a ...

Grande Fratello Vip in onda giovedì 22 ottobre : Fabrizio Corona incontra Silvia Provvedi : Il Grande Fratello Vip andra' in onda anche giovedì 25 ottobre con una puntata speciale. La voce era nell'aria gia' da qualche giorno ma ieri 22/10 è stata confermata ufficialmente da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. In molti si erano chiesti quale fosse lo scopo di questo episodio extra, soprattutto tenendo conto che gli ascolti della terza edizione continuano a non essere molto soddisfacenti. E anche in questo caso è stata data una spiegazione ...

Grande Fratello Vip 2018 - Monte esce dalla Casa per un controllo medico (e poi rientra). In puntata lite con Signorini : «Distorcete la realtà» – Video : Francesco Monte ‘Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico’: recita così un tweet delle 10.04 del Grande Fratello Vip, mantenendo il mistero sulla natura del problema di salute che avrebbe avuto il ragazzo. Il tarantino ha poi fatto ritorno nella Casa all’ora di pranzo. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma evidentemente nulla di grave, come si evince seguendo la diretta di Mediaset Extra. Monte è reduce ...

Barbara d'Urso e il misterioso countdown social/ C'entra il Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha in serbo... : Barbara d’Urso e il misterioso countdown social: C'entra il Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha in serbo la conduttrice di Pomeriggio 5. Le ultime notizie sui suoi progetti(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:25:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte rientra in casa dopo essere uscito per un controllo medico : Attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip 2018 dopo l'annuncio questa mattina di un malore di Francesco Monte, che lo ha costretto ad uscire temporaneamente dalla casa. La comunicazione era ...

Grande Fratello Vip 2018 - la Marchesa contro Elia : è lite dopo la puntata : puntata movimentata quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. Tante le dinamiche affrontate, così tante che questa settimana servirà un secondo appuntamento per sviscerarle tutte. Una storia che però tiene banco da alcune settimane, sia nella casa che nei programmi satellite di Canale 5 che riempiono i loro salotti con le storyline di Cinecittà, è quella che vede al centro Daniela Del Secco, la Marchesa D'Aragona. Il tema, ovviamente, ...

Grande Fratello Vip - Marchesa D'Aragona sputtanata dalla figlia. Leggono la lettera in diretta - crolla tutto : Il caso Marchesa D'Aragona sta tenendo banco sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip che, adesso, anche all'interno. Il titolo nobiliare della Marchesa è stato messo sotto duro attacco da molte ...

Grande Fratello Vip - Marchesa sputtanata da Walter Nudo : 'Se non sono veloce - quella...'. Umiliazione sessuale : Il Grande Fratello Vip è entrato nel vivo del gioco. Le prime strategie e i primi gruppetti oramai si sono formati ma sembrerebbe che gli inquilini si ricompattino quando si tratta della Marchesa D'...

Grande Fratello Vip - super cachet per Ilary Blasi - ma non è l’unica : Grande Fratello Vip cachet super per Ilary Blasi, ma non è la sola La bella presentatrice intascava – secondo quanto riportato da OGGI – 50mila euro a puntata per un totale di 650mila euro. Immaginiamo che quest’anno la cifra pattuita sia almeno uguale a quella concordata per la seconda edizione. Signoretti sul magazine Nuovo svela i compensi da vere star di alcuni concorrenti della casa del GF VIP 3. Ecco a quanto ammontano i compensi degli ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte è uscito dalla casa per una visita medica : Da poche ore è circolata sul web una notizia riguardante Francesco Monte. L'ex di Cecilia ha dovuto lasciare la casa per farsi controllare da un medico. GFVIP: piccolo riassunto della puntata di ieri Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip. Durante la diretta molti sono stati i colpi di scena soprattutto l'eliminazione finta di Lory del Santo. Francesco Monte è stato anche lui un Grande protagonista della ...

ELA WEBER - LA SELLERONA/ Gaffe delle Donatella e prima notte di "conoscenza" nella Casa (Grande Fratello Vip) : Ela WEBER, la celebra SELLERONA, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 3 questa sera, lunedì 22 ottobre, in diretta su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:52:00 GMT)