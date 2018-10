Google News consuma più dati del previsto

Google News consuma un mucchio di GB in background a causa di un bug : Google News pare sia avida di GB in background in alcuni casi. Lo segnalano vari utenti che hanno riscontrato in questi ultimi mesi dei consumi insoliti di dati sia sotto connessione Wi-Fi sia sotto copertura mobile, consumi insoliti che hanno superato in alcune situazioni perfino la soglia dei 20 GB al mese. L'articolo Google News consuma un mucchio di GB in background a causa di un bug proviene da TuttoAndroid.

Google News ora mostra i punteggi - gli highlights e gli orari degli eventi sportivi : L'app Google News si è nuovamente aggiornata, introducendo tante novità per gli eventi sportivi che variano tra risultati, highlights e notizie recenti. L'articolo Google News ora mostra i punteggi, gli highlights e gli orari degli eventi sportivi proviene da TuttoAndroid.

Adesso potete attivare il tema scuro anche su Google News : Possiamo ormai affermare con certezza che il 2018, oltre ad essere l’anno dei notch, è anche l’anno del tema scuro, in quanto Google lo sta pian piano implementando nelle sue applicazioni. Il tema dark arriva leggi di più...

Google News si aggiorna con il tema dark - che è anche intelligente : Google News si aggiorna e arriva alla versione 5.5 introducendo il tema dark e un nuovo pulsante per la visualizzazione a schermo intero. L'articolo Google News si aggiorna con il tema dark, che è anche intelligente proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e 3 XL : news - rumors e data di uscita : Google è pronta a lanciare i nuovi Google Pixel 3 e 3 XL in un evento organizzato a Mountain View per il prossimo 9 ottobre. La terza generazione di smartphone dovrebbe essere quella della consacrazione di Big G nel mondo dell’hardware: dopo due telefoni che hanno segnato il mondo della fotografia da smartphone – introducendoci ad un modo tutto nuovo di sfruttare l’HDR, eliminando il rumore digitale direttamente con un calcolo svolto ...

Discover - il news feed di Google cambia nome e acquisisce nuove funzioni : In principio era Google Now, poi è diventato il feed di Google o feed di notizie e ora si chiama Discover. Fa parte dei tre cambiamenti fondamentali che Google si è prefissata per cambiare il modo in cui effettuare ricerche, personalizzate e attinenti senza nemmeno che tu intervenga in qualche modo, ma com’è possibile? Discover: un nuovo nome e un nuovo aspetto Un nuovo nome, un nuovo look e un nuovo set di funzionalità. Il feed di ...

La Germania e il tentativo fallito di fermare Google News : La nuova normativa sul copyright approvata dal Parlamento Europeo è pronta a cambiare la modalità di ricerca e lettura delle notizie online anche in Germania. Diversamente da quanto diversi media italiani stanno scrivendo, a Berlino e dintorni Google News funziona come in Italia. E questo nonostante dal 2014 anni la VG Media, federazione di editori che raccoglie circa 170 emittenti radiofoniche e televisive e oltre 200 pubblicazioni digitali, ...

Riforma del copyright. Google News - Wikipedia - Facebook e gli altri : come cambieranno : Domani il Parlamento europeo voterà sulla Riforma del copyright, un tema che sta dividendo sostenitori e oppositori in molti ambiti della creatività, dal giornalismo all’informatica, rispetto al nuovo approccio della Commissione per tutelare il diritto d’autore nel mondo digitale. Anche i parlamentari sono piuttosto divisi, secondo alcuni bombardati di petizioni e inviti a rigettare la proposta, e hanno creato schieramenti trasversali ai diversi ...

Google News renderà disponibile a breve il salvataggio offline dei contenuti : Oggi Google ha annunciato alcune novità che riguardano l'app Google News al fine di rendere i contenuti fruibili anche in assenza di una connessione dati sufficientemente potente e sui dispositivi meno performanti. Il colosso di Mountain View si sta muovendo per migliorare il modo in cui i contenuti vengono messi a disposizione degli utenti indipendentemente dal tipo di dispositivo e al tipo di connessione disponibile. L'articolo Google News ...

Trump - dopo accuse a Google minacce a Twitter e Facebook : "Attenti!"/ Casa Bianca "96% news da media sinistra" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Usa - Trump accusa anche Google : 'E' truccato - su di me solo fake news' : Secca la smentita da Mountain View: "Non modifichiamo i nostri risultati a favore di alcuna ideologia politica. Non diamo mai ranking ai risultati - spiega ancora la compagnia - per manipolare il ...

Trump dichiara guerra a Google : "Diffonde fake news" : 17.20 - Google non è politicizzato e i risultati delle ricerche "non sono usati per fissare un'agenda politica e non hanno pregiudizi nei confronti di nessuna ideologia politica" ha detto poco fa il portavoce di Google in risposta alle accuse di Donald Trump secondo cui il motore di ricerca di Mountain View diffonde fake news veicolando media che divulgano solo false notizie per la keyword "Trump News".Il nuovo nemico di Donald Trump si ...