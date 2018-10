ilpost

: Godetevi le vostre sneaker, perché passeranno di moda - ilpost : Godetevi le vostre sneaker, perché passeranno di moda - ilposticino : Godetevi le vostre sneaker, perché passeranno di moda -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Da anni le portiamo in qualsiasi occasione, ma secondo il New York Times presto non sarà più cosìlediIl Post.