Glifosato | Bayer condannata a risarcire con 78 milioni di dollari un giardiniere E

ilfattoquotidiano

: #Bayer condannata negli Usa per il #glifosato, crolla in Borsa. Sotto accusa il diserbante killer, pagherà 78, 6 mi… - Agenzia_Ansa : #Bayer condannata negli Usa per il #glifosato, crolla in Borsa. Sotto accusa il diserbante killer, pagherà 78, 6 mi… - LaStampa : Bayer condannata negli Stati Uniti per glifosato, crolla in Borsa - RaiNews : àBayer crolla in borsa dopo condanna in #Usa per glifosato. 89 milioni di dollari all'uomo che si è ammalato di can… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il Tribunale di San Francisco aveva condannato in primo grado la Monsanto a pagare a Dwayne Johnson 289didi risarcimento, perché il suo tumore era legato agli effetti di un diserbante della multinazionale a base di(Roundup). Ma in appello il giudice di San Francisco Suzanne Ramos Bolanos ha deciso che la somma era da ridurre a 78,5di. Uno sconto importante rispetto ai 250in danni punitivi inizialmente stabiliti dalla giuria, che si andavano ad aggiungere ai 39in danni di risarcimento. Una sentenza che, seppure più favorevole per la multinazionale che a giugno è stata acquistata dalla, ha fatto affondare in Borsa il colosso farmaceutico, che ha perso oltre l’11% sulla scia dei timori di esiti simili per altre azioni legali sul. Il colosso tedesco ha infatti ereditato migliaia di azioni legali legate al ...