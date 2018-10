Gli smartphone stanno uccidendo il mercato delle fotocamere

Smartphone 400 euro : i miGliori da comprare : Quale Smartphone comprare a 400€? È una bella domanda, perché attualmente è proprio questa la categoria più interessante sul mercato. Al suo interno è possibile trovare dispositivi davvero incredibili e anche qualche top di gamma leggi di più...

Saldi di fine ottobre su Gearbest per smartphone Xiaomi : le miGliori offerte : I Saldi di fine ottobre investono il noto e-commerce Gearbest per quel che riguarda gli smartphone Xiaomi, sempre molto ricercati dai veri intenditori (quelli che preferiscono puntare sulla qualità al giusto prezzo, e non si fermano alle apparenze). Le migliori offerte disponibili interessano una pluralità di dispositivi, tra cui lo Xiaomi Mi A2 (5.99 pollici, connettività 4G, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna), vostro al prezzo di 157.49 ...

PIXII è l’alternativa alle macchine fotografiche compatte e un plus per Gli smartphone : PIXII è una nuova macchina fotografica digitale che può risultare utile a chi cerca un'alternativa alle classiche fotocamere standard. Dal design vintage ma dalle caratteristiche moderne, PIXII è un dispositivo che funge da surplus per un'esperienza fotografica alternativa alla standardizzata da smartphone, utilizzando quest'ultimo come appoggio e accessorio comunque indispensabile. L'articolo PIXII è l’alternativa alle macchine ...

Smartphone 300 euro : i miGliori da comprare : Scegliere quale Smartphone comprare con 300 euro può non risultare facilissimo, in quanto su questa fascia di prezzo si inizia ad avere una vastissima gamma di prodotti, fino ad avere addirittura l’imbarazzo della scelta. In leggi di più...

Smartphone 200 euro : i miGliori da comprare : Quando si è in cerca di uno Smartphone che riesca ad offrire una buona esperienza utente e che allo stesso tempo sia economico, la categoria degli Smartphone a 200 euro può essere quella più adatta. leggi di più...

Smartphone - la pagella aGli operatori : Vodafone vince sul 4G - Tim sul 3G. Iliad si difende bene : Vodafone è il più veloce e ha una copertura migliore su rete 4G, Tim fa meglio sul 3G; Iliad, nuovo arrivato, si difende bene, nonostante soffra ancora il problema dell'eccessiva latenza, ritardo nel ...

Ecco perchè Gli smartphone con Gorilla Glass sembrano graffiarsi sempre di più : Pare che gli smartphone protetti da Gorilla Glass siano molto inclini a graffiarsi se messi in tasca con chiavi e monete L'articolo Ecco perchè gli smartphone con Gorilla Glass sembrano graffiarsi sempre di più proviene da TuttoAndroid.

Ecco come sarà lo smartphone a conchiGlia Samsung W2019 : In Rete è apparsa una serie di foto che ci mostrano il Samsung W2019 da tutte le angolazioni. Ecco come sarà questo curioso smartphone L'articolo Ecco come sarà lo smartphone a conchiglia Samsung W2019 proviene da TuttoAndroid.

GeekMall : in offerta i miGliori smartphone Xiaomi del 2018! : Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone e non sapete quale prendere, o addirittura avevate già pensato di puntare uno smartphone Xiaomi, beh allora questo è davvero il vostro giorno fortunato! GeekMall ha infatti leggi di più...

Più modernità suGli smartphone Huawei e Honor : sfondi Mate 20 RS Porsche Design : Immaginiamo che molti dei possessori degli smartphone Huawei e Honor più datati gradirebbero dare un tocco di modernità ai propri dispositivi: perché non farlo con un qualche sfondo del nuovo Huawei Mate 20 RS Porsche Design? Parliamo del lussuosissimo dispositivo presentato qualche giorno fa a margine dell'evento londinese, e che ha visto ufficializzati anche gli altri esponenti della serie, il Mate 20 ed il Mate 20 Pro, oltre che l'enorme Mate ...

Digital Wellbeing disponibile per tutti Gli smartphone Android One con Pie : Digital Wellbeing, o Benessere Digitale, finora era disponibile solamente per i Google Pixel e Nokia 7 Plus con a bordo Android 9 Pie ma da oggi è disponibile per un numero maggiore di smartphone. L'articolo Digital Wellbeing disponibile per tutti gli smartphone Android One con Pie proviene da TuttoAndroid.

Altro che smartphone. Gli italiani - in viaggio - voGliono ancora la guida di carta : Lo racconta un'indagine condotta da OnePoll per eDreams, uno dei più noti e cliccati portali di viaggi al mondo, che ha coinvolto 13mila persone in alcuni Paesi-chiave europei oltre che negli Stati ...

Stanchi deGli smartphone enormi? Kyocera KY-O1L ha le stesse dimensioni di una carta di credito : Immaginate di poter inserire il cellulare nel portafoglio, in tutta comodità. È questa l’idea di NTT Docomo, uno dei principali operatori telefonici giapponesi, che ha realizzato il Kyocera KY-O1L, un telefonino caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di una carta di credito. È spesso appena 5,3 millimetri, pesa 47 grammi e va nettamente in controtendenza rispetto a quanto proposto oggi dal mercato, con gli smartphone ormai ...

Lo smartphone più sottile al mondo : è come un biGlietto da visita : È grande come un biglietto da visita ma in realtà è un telefono cellulare fatto e finito, in grado di effettuare chiamate, ricevere messaggi e fare molto altro. L’ha progettato la giapponese Kyocera che gli ha dato l’impronunciabile nome di battesimo di KY-01L e l’ha prodotto per l’operatore nipponico Ntt Docomo. Lungo 9,1 centimetri e largo 5,5, il gadget non è solo compatto ma anche sottile e leggero: lo spessore è di ...