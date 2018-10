“Gli alieni sono tra noi” | Life ASAP cerca “Alien Rangers” | cacciatori di specie aliene

meteoweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) “Leinvasivetra noi e minacciano l’ambiente e il nostro patrimonio di biodiversità, mettono a rischio la nostra salute, richiedono notevoli esborsi economici per finanziare le attività di contrasto. Ma tu puoi fare la differenza“: parte la chiamata a raccolta di(Aliens Awareness Program), il progetto cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato da ISPRA. “Unisciti a noi e contribuisci a proteggere il territorio dalle invasioni dellevegetali e animali. Cerchiamo Alien Rangers per realizzare la più vasta attività di citizen science mai realizzata in Italia. Un esercito pacifico di cittadini, studenti, famiglie che partecipino al monitoraggio delleinvasive, organismi introdotti dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori dell’area di origine, che insediate in natura, causano impatti ...