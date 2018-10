Giochi ' 26 | A Fontana | accogliamo il Cio

Giochi 2026 : Fontana - dossier a gennaio : ANSA, - MILANO, 16 OTT - "Questa è una fase importante in cui bisogna preparare il dossier definitivo. Bisogna entrare nel merito e le risposte da dare al Cio. Siamo convinti che ci si riuscirà ...

Giochi 26 : Fontana - fake foto Appendino : ANSA, - MILANO, 2 OTT - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana bolla come una 'fake news' il fotomontaggio postato dal sindaco Chiara Appendino che mette a confronto gli skyline di Milano e ...

Giochi 26 : Fontana - fake foto Appendino : ANSA, - MILANO, 2 OTT - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana bolla come una 'fake news' il fotomontaggio postato dal sindaco Chiara Appendino che mette a confronto gli skyline di Milano e ...

Giochi 26 - Fontana - non faccio polemiche : ANSA, - MILANO, 02 OTT - "Non ho nessuna intenzione di fare polemiche": così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sul fotomontaggio polemico ...

Giochi 26 - Fontana - non faccio polemiche : ANSA, - MILANO, 02 OTT - "Non ho nessuna intenzione di fare polemiche": così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sul fotomontaggio polemico ...

Giochi 2026 - Fontana - Zaia e Malagò : "L'Italia candida Milano-Cortina" : Olimpiadi 2026, Malagò: "candidatura Milano-Torino? Siamo ai supplementari" "Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". ...

Giochi 2026 : A.Fontana - Coni ci sostenga : ANSA, - MILANO, 1 OTT - "La cosa importante ora è che si venga scelti: bisogna convincere e cercare di far capire al Comitato olimpico che la nostra proposta è migliore rispetto a tutte le altre ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Olimpiadi 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Giochi 2026 : Fontana : sì a Milano-Cortina : 12.12 "Il Coni ha ufficializzato che la candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 sarà quella di Milano-Cortina". Lo ha annunciato,durante la riunione di Giunta,il presidente delle Regione Lombardia, Attilio Fontana che poi aggiunge. "Era una notizia che aspettavamo, siamo molto felici. Adesso dobbiamo cominciare a lavorare perchè la candidatura venga approvata anche dal Cio".

Giochi 2026 - Fontana va di corsa : 'L'Italia candida Milano-Cortina' : Olimpiadi 2026, Malagò: "candidatura Milano-Torino? Siamo ai supplementari" 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina'. ...

Giochi invernali 2026 - Fontana : «Italia va con Milano-Cortina» : «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina»: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta...

Giochi invernali 2026 - Fontana : 'Italia va con Milano-Cortina' : 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente ...

Giochi 2026 : Fontana - Appendino rinunci : ANSA, - MILANO, 27 SET - "Si deve fare una scelta, per il bene dell'Italia sarebbe opportuno che Appendino rinunciasse, che facesse il sacrificio che ha fatto Milano all'inizio quando si era candidata ...