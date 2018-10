Ginnastica | Mondiali 2018 | la preview delle gare | corpo libero Simone Biles imbattibile

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - trave. Sfida Biles-Wevers - lotteria totale sui 10 cm : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio alla trave. Siamo di fronte alla solita lotteria, l’attrezzo più imprevedibile dove l’errore è sempre dietro l’angolo e dove i pronostici della vigilia possono essere sovvertiti da un momento ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - parallele. Nina Derwael favorita - Mustafina vuole la magia : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio alle parallele asimmetriche. Nina Derwael è la favorita d’obbligo. La belga si è sempre distinta per la sua proverbiale eleganza, per la precisione della propria esecuzione, per l’unicità e la ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - volteggio. Biles per il primo trionfo? Chusovitina infinita - battaglia equilibrata : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al volteggio. Nessuna ragazza salita sul podio dodici mesi fa a Montreal sarà presente in questa occasione (Paseka, Carey, Steingruber sono out per infortunio o scelta tecnica). La russa e la svizzera erano ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - all-around. Simone Biles per la leggenda! Che lotta per l’argento : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al concorso generale individuale (all-around). Simone Biles si presenta per entrare definitivamente nella leggenda della Polvere di Magnesio. La Reginetta indiscussa di questo sport ha conquistato tre titoli ...

Mondiali Ginnastica - 12 azzurri in gara : ANSA, - ROMA, 23 OTT - Saranno dodici gli atleti azzurri che da giovedì difenderanno i colori dell'Italia ai campionati del Mondo di Ginnastica artistica in programma a Doha, Qatar, dal 25 ottobre al 3 novembre. Sono più di 500 gli atleti di 77 nazioni che si ritroveranno sulle sponde del Golfo Persico per conquistare otto ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Martina Basile e Caterina Cereghetti - gioventù al potere per il debutto iridato : Caterina Cereghetti e Martina Basile sono le portacolori più giovani dell’Italia che si appresta a disputare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, oltre all’esperienza di Lara Mori e Martina Rizzelli, si affida anche alla freschezza di queste due ragazze che hanno disputato un’ottima annata e che hanno vestito il body azzurro in tutte le occasioni ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori - la capitana dell’Italia. La grinta della trascinatrice sognando le finali : Quattro partecipazioni consecutive ai Mondiali. Basta citare questo numero per legittimare l’investitura di Lara Mori a capitana dell’Italia che parteciperà all’imminente rassegna iridata in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La toscana sarà il faro delle azzurre in Medio Oriente, spetterà a lei il compito di trascinare la squadra e di guidarla verso un risultato onorevole, l’accesso alla finale nel ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Martina Rizzelli - il grande ritorno in azzurro. La veterana olimpica per un tocco di classe : Martina Rizzelli e il grande ritorno in Nazionale. A due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, la comasca torna a rivestire il body azzurro ed è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 20enne è reduce da due stagioni complicate a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno notevolmente limitata e che spesso le hanno impedito di scendere in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Irene Lanza e Sara Ricciardi - i nomi nuovi dell’Italia. Un debutto e un gran ritorno : Irene Lanza e Sara Ricciardi sono i due nomi nuovi tra le fila dell’Italia che parteciperà ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, purtroppo colpita da diversi infortuni nel corso di questa stagione, si affida a questi due validi elementi per disputare una rassegna iridata di livello. Si tratta di due autentiche novità con il body azzurro, poco conosciute dal ...

Calendario Mondiali Ginnastica artistica 2018 : date - programma - orari e tv : I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente: ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con i migliori campioni in circolazione pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie più ambite. Dopo due anni di assenza dall’ultima grande uscita internazionale, torneranno protagoniste le gare a ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Aliya Mustafina - la Zarina torna a volare dopo il parto. La mamma vuole incantare : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica saranno quelli dei grandi ritorni. Non solo Simone Biles, ma anche Aliya Mustafina calcherà nuovamente la pedana internazionale a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove conquistò il secondo titolo consecutivo alle parallele asimmetriche e trascinò la sua Russia sul podio nella gara a squadre. La Zarina aveva lasciato l’attività subito dopo i Giochi per sposarsi con il bobbista Alexey ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles - il grande ritorno! La Reginetta vuole diventare leggenda - il record dei 4 ori è nel mirino : Simone Biles vuole dominare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio torna sul palcoscenico internazionale a due anni internazionali dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove inscenò uno show personale conquistando quattro medaglie d’oro e un bronzo, sembra addirittura più forte di prima e ha tutte le carte in regola per regalare nuova ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : le ambizioni dell’Italia - tutti gli obiettivi. Si punta sul libero di Mori - Lodadio speranza agli anelli : L’Italia si presenterà ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica senza particolari ambizioni, l’obiettivo più alla portata è quello di ben figurare ma non aspettiamoci una competizione al di sopra delle righe. La stagione caratterizzata dai troppi infortuni (errori nella preparazione?) ha ridotto all’osso la compagine femminile che sbarcherà a Doha (Qatar), dove si gareggerà dal 25 ottobre al 3 novembre, con almeno ...