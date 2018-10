Gilberto Benetton | venerdì i funerali a Treviso

Benetton : sindaco Treviso - Gilberto lascerà un grande vuoto in città : Treviso, 23 ott. (AdnKronos) - "La città non dimenticherà Gilberto Benetton. Un uomo, un imprenditore, che lascerà un grande vuoto nella nostra città. Per questo, faremo qualcosa di importante per ricordarlo, ovviamente in accordo con la famiglia". Lo annuncia all'Adnkronos il sindaco di Treviso, Ma

Gilberto Benetton : muore anima finanziaria del gruppo - via alla successione : E' morto a 77 anni Gilberto Benetton , l'anima finanziaria della famiglia trevigiana che ha creato insieme ai fratelli Luciano, Carlo e Giuliana l'impero da 10 miliardi conosciuto in tutto il mondo. Sono nato con il portafoglio in mano, diceva di sé quasi a giustificare la sua vocazione per la gestione dei conti. Gilberto Benetton è morto all'età di 77 anni, dopo aver lottato a lungo con ...

E’ morto Gilberto Benetton : ha guidato la svolta finanziaria del gruppo di famiglia : Gilberto Benetton (Roberto Monaldo/La Presse) Dopo aver lottato con la malattia, si è spento ieri all’età di 77 anni Gilberto Benetton, che con i fratelli ha fondato e amministrato lo storico marchio di abbigliamento italiano. Gilberto era l’unico dei quattro fratelli a sedere nel consiglio di amministrazione della società Atlantia, che gestisce il gruppo Autostrade per l’Italia e coinvolta nel caso del crollo del Ponte Morandi ...

Venerdì nel duomo di Treviso i funerali di Gilberto Benetton : Milano, 23 ott., askanews, - Si terranno Venerdì 26 ottobre i funerali di Gilberto Benetton, l'imprenditore scomparso ieri sera all'età di 77 anni. La cerimonia si terrà nel duomo di Treviso alle 11.

Chi è stato Gilberto Benetton : dai maglioni alle autostrade : Fondatore 30 anni fa di Edizione, la holding di famiglia che controlla Autogrill e Atlantia, e vanta una partecipazione in Mediobanca

Briatore sulla morte di Gilberto Benetton : “un’altra vittima di Ponte Morandi - ucciso dallo sciacallaggio” : Flavio Briatore e Gilberto Benetton hanno lavorato assieme in Formula 1, adesso l’imprenditore svela i dettagli di un incontro poco prima del crollo del Ponte Morandi “Il crollo del Ponte di Genova ha fatto una vittima in più: Gilberto Benetton. Lo avevo visto una decina di giorni prima del tragico evento, eravamo stati insieme un’oretta e ci eravamo salutati con un abbraccio e non stava così male poi lo sciacallaggio che ...

Edizione - cordoglio dei manager per scomparsa di Gilberto Benetton : La sua lucida percezione del mondo e la sua capacità di cogliere e prevedere le evoluzioni economiche e sociali, hanno stimolato e indirizzato le più importanti scelte strategiche di Edizione. Non ...

Gilberto Benetton è morto a 77 anni - dopo una lunga malattia. E si scatena il peggio del web : A partire da Luca Zaia, presidente del Veneto: 'Insieme ai suoi fratelli, Gilberto ha portato nel mondo una nuova immagine del Veneto che, da contadino e artigiano, si è affermato nei diversi ...

Basket - un minuto di silenzio sui parquet di Serie A per la morte di Gilberto Benetton : Gilberto Benetton è morto nella giornata di ieri, storico patron della squadra di Basket di Treviso che ha portato a lungo il suo nome E’ morto a Treviso all’età di 77 anni Gilberto Benetton, fondatore con i fratelli Luciano, Giuliana e Carlo del Gruppo Benetton, l’azienda di abbigliamento, nel 1965. Era da tempo malato. Al di la dei grandi successi imprenditoriali (è stato vicepresidente di Edizione Srl, la finanziaria ...

Morto Gilberto Benetton - uno dei fondatori del gruppo Benetton : Si è spento a 77 anni nella sua casa di Treviso, in seguito a una malattia, Gilberto Benetton, l’imprenditore che fondò nel 1965 con i fratelli – tra i quali il senatore Luciano Benetton – l’omonimo gruppo industriale dell’abbigliamento, con sede a Ponzano Veneto. Secondo Forbes era uno degli uomini più ricchi d’Italia. Già vicepresidente di Edizione Srl, la finanziaria della famiglia, Gilberto era consigliere del gruppo Benetton, di Atlantia, ...

Addio a Gilberto Benetton/ Alessandro verso successione. Le parole di Cerchiai e Castellucci : Addio a Gilberto Benetton, è morto il fratello di Luciano, Carlo e Giuliana: fondatore del Gruppo nonchè n.1 di Edizione e Atlantia. Alessandro verso la successione(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 10:29:00 GMT)

Addio Gilberto che "inventò" Benetton. Un'epopea caduta col ponte : È anche grazie ai suoi rapporti nel mondo della finanza e della politica che i Benetton sono diventati quello che sono, un marchio italiano conosciuto nel mondo, un simbolo di creatività e voglia di ...

Il Cavaliere schivo - chi era Gilberto Benetton : Era il più schivo della famiglia , di lui si è conosciuto il tratto più riservato della 'dinastia' Benetton. Eppure Gilberto, spentosi ieri a 77 anni dopo una malattia e a pochi mesi dalla scomparsa ...

Addio a Gilberto Benetton - Alessandro verso la successione : il ruolo di Cerchiai e Patuano : Avrebbe potuto essere un'eredità relativamente facile, sebbene complessa come lo sono generalmente i grandi gruppi imprenditoriali, quella che Gilberto Benetton lascia alla sua famiglia. Edizione srl, ...