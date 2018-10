Gialloverdi allo “scontro frontale” con la Commissione europea

L'Europa inizia a farci paura : i Gialloverdi abbassano i toni : L'azzardo governativo sulla legge di bilancio arriva all'esame delL'Europa. Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Domani la Commissione Ue renderà noto il proprio giudizio sulla manovra, giudizio ...

Resistere ai barbari? Guardiamo ai Gialloverdi senza lenti ideologiche : Sussulti politici, e di conseguenza anche economici, in questa fase erano da aspettarseli. E le vicende della cronaca politica italiana ce ne hanno dato in questi giorni, e temo che ce ne daranno in futuro, ampia testimonianza. Siamo in un periodo di transizione, non solo in Italia, da un vecchio assetto di ...

Mps soffre l’abbraccio statale eppure i Gialloverdi aumentano la stretta : Roma. L’intensità e la durata della disputa tra il governo Lega-M5s e Commissione europea sul bilancio italiano non ha conseguenze immediate per il paese dal momento che una eventuale procedura per deficit eccessivo – salvo una inversione della manovra – può durare anni. Ci sono però delle conseguen

Ringraziate che ci sono i Gialloverdi : Gentiloni si era mangiato con l'EU tutta la flessibilità anche del 2019! Scampata la super-... : ... la crisi è irrisolta, l'evasione in Italia è altissima , falso, almeno per il nord Italia, l'abbiamo visto negli scorsi giorni che la Lombardia ha una economia sommersa inferiore alla Germania, ...

Così Fazio ammicca ai Gialloverdi mentre Draghi li bacchetta : Roma. Il commissario europeo Jean-Claude Juncker picchia duro in una intervista a Le Monde: “L’Italia non rispetta la parola data”. Il Fondo monetario dal meeting di Bali boccia l’aumento del deficit pubblico: “Pensiamo che un allentamento fiscale di tale portata in Italia nelle attuali circostanze

Savona ovvero il volto presentabile dei Gialloverdi. Alla stampa estera difende il Def (più di Tria) e provoca Draghi : Di sé dice di avere "la pelle dura, da buon sardo abituato agli ovili". La verità è che sempre più Paolo Savona si afferma come il volto presentabile del sovranismo italiano che arriva finanche a contestare il sovranismo pur di presentarsi. E' l'ambasciatore scelto per trattare con l'Europa alle condizioni del governo gialloverde. Dopo un tour a Strasburgo la scorsa settimana, il ministro degli Affari Europei viene a ...

Il dietrofront di Placido : gela la sinistra e guarda con interesse ai Gialloverdi : 'Guardo con interesse al nuovo governo, a questo cambiamento. Non mi auguro che fallisca, ma che porti avanti le proprie idee. Sulle riforme diamogli tempo. Poi si vedrà'. Michele Placido , ...

I Gialloverdi portano le banche al limite : Roma. Da quando giovedì scorso il vicepremier Luigi Di Maio s'è affacciato trionfante dal balcone di Palazzo Chigi annunciando il piano per la legge di Bilancio, i prezzi delle azioni bancarie ...

Per i Gialloverdi le colpe sono sempre degli altri... : Chiamatelo renzismo, se volete. Ma è un renzismo esasperato, un renzismo sfuggito di mano e spinto all'estremo. Nella storia remota e recente non c'è stato governo che non abbia alimentato lo spauracchio di un nemico oggettivo incombente o non abbia almeno una volta messo in scena sul piano inclinato della politica l'antico rituale precristiano del capro espiatorio. È, ormai, una tecnica collaudata. Ne parlano gli spin doctor nei manuali di ...

Tria si arrende ai Gialloverdi. E il deficit cresce al 2 - 4% : Il ministro dell'Economia, nel pomeriggio ne aveva discusso con il premier Conte, tornato dall'assemblea dell'Onu di New York, cercando di tenere ferma quanto meno il proposito di alzare parzialmente ...

Populismi - il politologo Usa : “L’Europa sopravviverà. Saranno i conti pubblici la Caporetto delle promesse dei Gialloverdi” : La politica italiana mente, sapendo di mentire. Su quali temi? Sulle misure promesse in campagna elettorale come la flat tax e il reddito di cittadinanza e anche sulla questione migranti. Ma, alla fine dei giochi, il re sarà nudo. E a farne le spese sarà principalmente il Movimento 5Stelle in un’Italia sempre meno importante per gli Stati Uniti e in un’Europa sempre più populista. Che però non morirà di Populismi. È lo scenario ...

Perché l'accordo sul bilancio Ue è l'ultimo dei problemi dei Gialloverdi : I leader del Pd non si siedono insieme neanche per cenare Madrid, 20 set - (Agenzia Nova) - La crisi del Partito democratico (Pd) è sempre più nera. L’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, aveva invitato a cena tre nomi forti della formazione: gli ex presidenti del Consiglio, Matteo

Perché il boomerang delle promesse colpirà presto i Gialloverdi : E' abbastanza stupefacente che vi siano esponenti del governo che si spingano ad accusare il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, di usare parole troppo sopra le righe nel definire ...

Manca un'opposizione in grado di romanizzare i barbari Gialloverdi : Quanto al terzo, sacrificale passaggio " che poi è quello che darebbe un minimo di concretezza alla sopra descritta politica populista " è ancora di là da venire, e chissà mai come e se verrà, ma non ...