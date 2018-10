GFVIP | nella notte Francesco Monte | Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della

'Che schifo' - l'orribile clown nella casa del GFVIP ha inquietato anche i telespettatori : FUNWEEK.IT - Nel pomeriggio di ieri al GfVip sono state trasmesse delle immagini che non tutti i telespettatori hanno gradito. Per Halloween la redazione ha organizzato uno scherzo provocatorio per...

GFVIP - Francesco Monte e Silvia Provvedi : 'Flirt concordato prima di entra nella casa' : FUNWEEK.IT - Per Francesco Monte il GF VIP dovrebbe essere una seconda preziosissima occasione dopo il flop della sua avventura a L'Isola dei Famosi, per Silvia Provvedi una chance altrettanto...

GFVIP - Francesco Monte e Silvia Provvedi : «Flirt concordato prima di entra nella casa» : Per Francesco Monte il GF VIP dovrebbe essere una seconda preziosissima occasione dopo il flop della sua avventura a L'Isola dei Famosi, per Silvia Provvedi una chance altrettanto importante per ...

GFVIP - Federico Chimirri e l'appello a Silvia Provvedi : «Nella Casa dice che è single - ma noi stiamo insieme» : 'Prima di entrare nella Casa Silvia ha fatto una storia su Instagram con un biscotto e ha scritto: 'Mi mancherai'. Oggi mi faccio tante domande su che cosa sia successo tra noi...', a parlare Federico ...

GFVIP - tutti rivogliono Cristiano Malgioglio nella casa : il noto cantante reagisce così : Cristiano Malgioglio sembra aver lasciato il segno nel pubblico del GfVip . Poche ore dopo l'inizio della nuova edizione del reality, i fan dell'eccentrico cantante ne reclamano il rientro nella casa ...

Ivan Cattaneo - malore al GFVIP nella notte : 'Pensavo di morire' : Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ivan Cattaneo all'interno della casa del GF VIP: al cantante, infatti, è toccato dormire in caverna, In più ha accusato un malore durante la notte ...