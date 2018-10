Gf Vip | scintille fra Monte | la Blasi e Signorini | Termini da strafottente

Maria Monsè/ Video - nuova concorrente : si prevedono scintille con la Marchesa (Grande Fratello Vip ) : Questa sera, lunedì 22 ottobre, Maria Monsè entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 come nuova concorrente . Si prevedono scintille con la Marchesa d'Aragona.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Silvia Provvedi e Corona - scintille al Gf Vip : Ilary irritata - interviene Parpiglia : Gf Vip, Silvia Provvedi e Corona protagonisti: scintille in studio Super puntata questa sera al Gf Vip con protagonisti ancora loro: Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. Al momento lui non ha risposto ma potrebbe farlo tra pochissimo oppure non parlare fino a mercoledì quando uscirà una sua intervista su Chi. Cerchiamo di fare il punto […] L'articolo Silvia Provvedi e Corona, scintille al Gf Vip: Ilary irritata, interviene Parpiglia proviene ...