GF Vip | lite Alfonso Signorini e Francesco Monte | cosa è successo

caffeinamagazine

: GF Vip 3, Francesco Monte contro Alfonso Signorini: 'Basta distorcere la realtà' (video) - SerieTvserie : GF Vip 3, Francesco Monte contro Alfonso Signorini: 'Basta distorcere la realtà' (video) - SeeLallero : GF Vip 3, Francesco Monte contro Alfonso Signorini: 'Basta distorcere la realtà' (video) - Varych4 : GF Vip 3, Francesco Monte contro Alfonso Signorini: 'Basta distorcere la realtà' (video) -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il Grande Fratello Vip riparte da tre. In particolare, da Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber. È a loro che gli autori del reality si affidano per movimentare le dinamiche stantie – per non dire inesistenti – del reality show. Durante la puntata andata in onda lunedì 22 ottobreè stato duramente criticato dall’opinionistae tra i due sono volate parole grosse, al punto che il direttore di ‘Chi’, ha rimproverato l’ex tronista di Uomini e donne per i suoi toni da strafottente.ha preso la parola e, alzando la voce, si è scagliato contro, che poco prima aveva detto: ”Questo qua va in confessione e parla di Cecilia, volete arrivare ad un punto?”, riferendosi al confessionale cheha fatto qualche ora prima e nel quale aveva parlato anche dell’ex ...