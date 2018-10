Gf Vip | Francesco Monte esce dalla Casa a seguito di un malore

Francesco Monte esce dalla casa del Grande Fratello Vip - finisce in ospedale : Francesco Monte , lascia la casa del Grande Fratello Vip per un malore . Francesco Monte questa mattina è uscito dalla casa per un controllo medico. , questo il commento preso direttamente da Twitter e postato dall’account ufficiale di Grande Fratello Vip. Ultim’ora dalla casa del Grande Fratello Vip: Francesco Monte lascia il reality per un malore. L’ex tronista avrebbe lasciato la casa per un controllo medico. A PROPOSITO DI Francesco ...

Grande Fratello Vip - Quinta Puntata : Francesco Monte sbrocca contro Alfonso Signorini! : Durante la Quinta Puntata del Grande Fratello Vip, Lory Del Santo viene eliminata a sorpresa, ma una volta giunta in studio, Ilary Blasi le comunica che è tutto uno scherzo. Tre nuovi ingressi nella casa. Francesco Monte inveisce contro Alfonso Signorini. E’ stufo del fatto che gli autori distorcono la realtà dei fatti. Grande Fratello Vip: settimana di attriti per la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ed Elia Fongaro. Gli autori ...

Grande Fratello Vip : scintille tra Francesco Monte ed Alfonso Signorini : “Fly down”. Guarda il VIDEO : Fra Alfonso Signorini e Francesco Monte durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip sono volate scintille. Purtroppo nulla di neanche lontanamente avvicinabile alle liti con Giulia De Lellis dello scorso anno, ma questa litigata merita comunque la... L'articolo Grande Fratello Vip: scintille tra Francesco Monte ed Alfonso Signorini: “Fly down”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GFVip : nella notte Francesco Monte - Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti : Nottata movimentata al Grande Fratello Vip. La Marchesa ha pesantemente offeso Elia e Maria Monsè e poche ore dopo Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi si sono riuniti su un letto a ridere... L'articolo GFVIP: nella notte Francesco Monte, Walter Nudo e Giulia Salemi hanno sparlato della Marchesa. Leggi cosa si sono detti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Malore Francesco Monte al Grande Fratello Vip : è fuori dalla Casa : Francesco Monte ha avuto un Malore: è fuori dalla Casa del GF Vip Malore per Francesco Monte al GF Vip. È questa la notizia data dalla produzione del reality show sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sentito male, tanto da essere costretto a sottoporsi a degli esami clinici. In questo momento Francesco Monte si trova fuori dalla Casa più spiata dagli italiani. Non sono chiare le ragioni del malessere, ma potrebbero essere ...

GF Vip - lite Alfonso Signorini e Francesco Monte : cosa è successo : Il Grande Fratello Vip riparte da tre. In particolare, da Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber. È a loro che gli autori del reality si affidano per movimentare le dinamiche stantie – per non dire inesistenti – del reality show. Durante la puntata andata in onda lunedì 22 ottobre Francesco Monte è stato duramente criticato dall’opinionista Alfonso Signorini e tra i due sono volate parole grosse, al punto che il direttore di ...