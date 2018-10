GF Vip | ' complotto' di notte contro la Marchesa | ' E' psicopatica'

Grande Fratello Vip - su Giulia Salemi e Francesco Monte l'ombra del complotto degli autori. Il caso-aerei : Tu chiamale, se vuoi, combinazioni. Al Grande Fratello Vip tutti con il naso all'insù. Giulia Salemi e Francesco Monte sono in giardino quando in cielo passa sulla casa un aereo con uno striscione: '...

GF Vip 3 : complotto per le nomination - Maurizio Battista lascia la Casa (VIDEO) : GF Vip 3 ultime notizie – Dopo aver fatto e disfatto il più possibile, Maurizio Battista decide di lascia re Il GF Vip 3. “Incredibile!“, saremmo portati a dire se non fossimo stati protagonisti dei tanti complotti creati con la complicità di buona parte della Casa . A discapito delle grandi premesse e caldeggiato dagli ammiratori, l’esperienza di Maurizio Battista non è stata tutta rosa e fiori. Con lacrime e commozione ...

Grande Fratello Vip 2018 - Elonora Giorgi in nomination : «C'è un complotto contro di me. Silvestrin è pieno di rancore per la vita» : Eleonora Giorgi è una dei nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip insieme a Enrico e Ivan Cattaneo . La Giorgi già in diretta ha ammesso di essere consapevole di ricevere almeno sei ...