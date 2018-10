Gf Vip | arriva Cecchi Paone | la ' conversione' del giornalista che nel 2001 si scagliò

GF Vip - colpo di scena nella notte : da fuori arriva la proposta di nozze per una concorrente : Grande Fratello Vip, colpo di scena ! Un colpo di scena super romantico: non era mai successo nella storia del reality condotto da Ilary Blasi che un concorrente ricevesse una proposta di nozze da fuori la Casa. È successo tutto nella notte , intorno alle 23 di venerdì 19 ottobre 2018. Verso quell’ora, i vip reclusi hanno sentito delle urla provenire al di là del muro di cinta di Cinecittà. Tra le voci, avrebbero riconosciuto Maurizio ...

Gf Vip - la Marchesa D'Aragona e Patrizia De Blanck arrivano alle mani : E al Gf Vip è arrivata anche la prima "rissa" tra due donne, una concorrente e un personaggio piuttosto noto al grande pubblico.Ma di chi stiamo parlando? Della Marchesa D'Aragona e di Patrizia De Blanck . In questi giorni, infatti, fuori dalla casa del Gf Vip non si è fatto altro che parlare di questo titolo nobiliare che sembra - a detta di molti - essere fasullo. "La Marchesa si è comprata il titolo", ha detto la De Blanck . Noi non sappiamo ...

Grande Fratello Vip 2018 - Contessa vs Marchesa : arriva Patrizia De Blanck per fare luce sulle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona : Patrizia De Blanck Sarà una sfida a colpi di borsette e collane di perle quella che animerà domani sera la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una Contessa arriverà per mettere in discussione la veridicità delle origini nobiliari di Daniela Del Secco D’Aragona, nota ai più come la Marchesa. Tale affronto sarà fatto da Patrizia De Blanck. La Contessa farà, dunque, luce sulle reali origini della Marchesa, smentendo ...