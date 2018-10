GF Vip 3 | la Marchesa d' Aragona piange per la figlia e va contro Riccardo Signoretti

Elia Fongaro Vs la Marchesa : “Vali come il due di briscola” | GF Vip 3 : Elia Fongaro l’ha fatta grossa di nuovo. Durante la pausa pubblicitaria della diretta del GF Vip 3 il modello si è scagliato ancora una volta contro la Marchesa d’Aragona. Il motivo sarebbe da ricercare nella mancata scelta della Del Secco prima del televoto. Elia Fongaro scatena il putiferio al GF Vip 3 Ormai sono note le uscite di Elia e non stupisce che abbia puntato di nuovo il dito contro la Marchesa. Fra i due non scorre buon ...

Eleonora Giorgi – eliminata dal GF Vip 3 - perde contro la Marchesa! : Eleonora Giorgi Vs Marchesa d’Aragona al GF Vip 3. Il televoto ha messo in luce una sottile differenza fra le preferenze dei telespettatori. Uno scontro fra titani che prevede un 36% contro un 34% della rivale. Prima di scoprire il risultato della votazione, entrambe le concorrenti hanno scelto tre amici a loro sostegno che finiranno a loro volta al televoto. Il risultato è a sfavore di Eleonora Giorgi, che perde contro la ...

Grande Fratello Vip 2018 - piove sul bagnato : Eleonora Giorgi e la ‘Marchesa’ smuovono gli equilibri ma rischiano di uscire : Daniela Del Secco D'Aragona Mancano ormai poche ore alla quinta puntata di Grande Fratello Vip 2018 e possiamo fare un bilancio della settimana appena trascorsa. Se la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi sembra ancora piuttosto tormentata, e soprattutto non è ancora decollata, ed il velino Elia sembra essersi svegliato dal torpore delle prime settimane, le uniche due concorrenti a generare un po’ di trambusto nella casa ...

Bacio in bocca - la marchesa si è lanciata. Gf Vip - è successo proprio con lui. La reazione della ‘preda’? Nessuno se l’aspettava… : Ma cosa diavolo sta succedendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Sembrano oramai incontenibili le pulsioni sessuali dei concorrenti dell’edizione 2018. L’ultimo Bacio in bocca, non di certo programmato (almeno per il protagonista di questa vicenda) è quello tra la marchesa D’Aragona (che in un attimo di follia ha preso coraggio e l’ha fatto) e Walter Nudo in un estremo tentativo di farlo cedere alle sue avances. proprio così: ...