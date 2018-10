GF Vip 2018 | 3 nuovi concorrenti questa sera | Cecchi Paone | Ela Weber e Maria Monsè

Grande Fratello Vip 2018 - il pianto di Jane Alexander - divisa tra il fidanzato ed Elia : «Mi sembra di essere una quindicenne» : Jane Alexander Ore difficili nella Casa non solo per Francesco Monte, ma anche per Jane Alexander. Ieri sera in puntata la storica cattiva di Elisa di Rivombrosa, dopo la visione di un filmato sul suo rapporto sempre più stretto con Elia, ha rivelato delle difficoltà che ha con l’attuale fidanzato e i dubbi sull’accettare o meno la sua proposta di matrimonio. L’uomo qualche notte fa si era armato, infatti, di altoparlante e, al di fuori delle ...

FRANCESCO MONTE LASCIA LA CASA/ L'ex tronista torna in gioco dopo un intervento (Grande Fratello Vip 2018) : Nella CASA del Grande Fratello Vip 2018 FRANCESCO MONTE ha preso le distanze da Giulia Salemi. L'ex tronista sembra avere una strategia precisa per vincere il reality.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Monte esce dalla Casa. In puntata lite con Signorini : «Distorcete la realtà» – Video : Francesco Monte ‘Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico’: recita così un tweet delle 10.04 del Grande Fratello Vip, mantenendo il mistero sulla natura del problema di salute che avrebbe avuto il ragazzo. Il tarantino ha poi fatto ritorno nella Casa all’ora di pranzo. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto, ma evidentemente nulla di grave, come si evince seguendo la diretta di Mediaset Extra. Monte è reduce ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte rientra in casa dopo essere uscito per un controllo medico : Attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip 2018 dopo l'annuncio questa mattina di un malore di Francesco Monte, che lo ha costretto ad uscire temporaneamente dalla casa. La comunicazione era ...

Grande Fratello Vip 2018 - la Marchesa contro Elia : è lite dopo la puntata : puntata movimentata quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. Tante le dinamiche affrontate, così tante che questa settimana servirà un secondo appuntamento per sviscerarle tutte. Una storia che però tiene banco da alcune settimane, sia nella casa che nei programmi satellite di Canale 5 che riempiono i loro salotti con le storyline di Cinecittà, è quella che vede al centro Daniela Del Secco, la Marchesa D'Aragona. Il tema, ovviamente, ...

Analisi Auditel della serata di lunedì 22 ottobre 2018 fra il Grande fratello Vip ed i Bastardi di Pizzofalcone : Saliamo sulla giostra del palinsesto serale televisivo nostrano con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta sempre dalla curva blu del Tg1 che scorre di un soffio al di sotto della soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 che scivola di poco sotto la soglia del 20% di share, toccando questo valore a fine edizione. La curva del Tg La7 si posiziona poco sopra la soglia del 5% di share, mentre la linea del Tg2 delle 20:30 arriva al ...

Grande Fratello Vip 2018 - la ‘Marchesa’ perde il suo aplomb : «Adesso mi hanno rotto i cogli*ni» : Daniela Del Secco La ‘Marchesa’ sempre più protagonista di Grande Fratello Vip 2018. E se all’inizio della sua permanenza nella Casa sembrava che nulla potesse scalfire il suo aplomb, autentico o forzato che fosse, ecco che nelle ultime settimane si è decisamente lasciata andare. A farne le spese più di tutti l’ex velino Elia Fongaro, che, a dire il vero, ci ha messo del suo per scatenare l’ira della presunta nobildonna ...

Grande Fratello Vip 2018 diretta puntata 23 ottobre : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte è uscito dalla casa per un controllo medico : ' Francesco Monte questa mattina è uscito dalla casa per un controllo medico' la comunicazione arriva dall'account ufficiale del Grande Fratello Vip 2018 . Cosa sia successo ancora non è dato saperlo ...

Grande Fratello Vip 2018 - eliminato quinta puntata e nominati/ Giorgi fuori ma gli ascolti non migliorano! : Grande Fratello Vip 2018: in nomination Elia, Marchesa D'Aragona, Jane Alexander e Ivan Cattaneo. Eleonora Giorgi eliminata. Lory Del Santo tona nella casa e guadagna l'immunità.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:25:00 GMT)

GF Vip 2018 : Monte Vs Signorini - eliminata Eleonora Giorgi. Giovedì 25 ottobre arriva Fabrizio Corona : Nuova puntata – la quinta – per il GFVip 2018 che elimina Eleonora Giorgi, accoglie 3 nuovi concorrenti (Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber, Maria Monsè) e annuncia più volte in puntata dell’arrivo di Fabrizio Corona, Giovedì 25 ottobre 2018, per un confronto con la sua ex Silvia Provvedi. Giovedì 25 ottobre arriva Fabrizio Corona Lo stillicidio dei tele-morenti costretti a fermarsi davanti allo schermo fino alle 2 del mattino, ...

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22% (5 - 2 mln) - GF Vip 21.6% (3 - 6 mln). Report (8%) doppia Quarta Repubblica (3.4%) : Daniela Del Secco e Maria Monsè Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 - I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.20 – la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.6% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.25 all’1.32: 1.453.000 ...

