Gessica Lattuca | Filippo Russotto e quel regalo a Serena Restivo L' amica | “Si concedeva

Gessica Lattuca - RICERCHE ANCHE IN BELGIO/ La mamma : “Filippo Russotto la picchiava - è un uomo maledetto” : GESSICA LATTUCA , Filippo Russotto : “La madre sa la verità”. E Giuseppa Caramanno replica: “Non è vero che si prostituiva”. Le ultime notizie sulla scomparsa della ragazza di Favara(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Scomparsa di Gessica Lattuca - parla il compagno indagato : “Chiedete alla madre : lei sa la verità” : Sullo sfondo della Scomparsa della 27enne di Favara è emerso un giro di prostituzione e ricatti. A Quarto Grado il compagno , indagato per sequestro di persona, si difende lanciando accuse contro la suocera: "Lei sapeva, Gessica le portava i soldi a casa, ora dica la verità". La replica di Giuseppa Caramanno: "Mia figlia non faceva quelle cose, era solo depressa".Continua a leggere

Gessica Lattuca - i Ris tornano a Favara : nuovi prelievi di Dna/ Filippo Russotto : “La famiglia dica la verità” : Gessica Lattuca , trovato sangue a casa di Filippo Russotto : acquisiti campioni per esame Dna. Le ultime notizie sulla giovane mamma scomparsa da Favara due mesi fa(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:12:00 GMT)

Gessica Lattuca - trovato sangue a casa di Filippo Russotto/ Ultime notizie : acquisiti campioni per esame Dna : Gessica Lattuca , trovato sangue a casa di Filippo Russotto : acquisiti campioni per esame Dna. Le Ultime notizie sulla giovane mamma scomparsa da Favara due mesi fa(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:58:00 GMT)

Gessica Lattuca : TRACCE A CASA DELL'EX FILIPPO RUSSOTTO?/ Ultime notizie : svolta vicina nelle indagini : GESSICA LATTUCA , la mamma Giuseppa a Pomeriggio 5: "chi sa parli, impossibile che nessuno abbia visto". Ultime notizie , scomparsa a Favara: indagato ex compagno FILIPPO Russotto(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Gessica Lattuca - la mamma : "Spero il suo ex non c'entri"/ "Ogni tanto volavano schiaffi - ma niente di che..." : Gessica Lattuca, la mamma Giuseppa a Pomeriggio 5: "chi sa parli, impossibile che nessuno abbia visto". Ultime notizie, scomparsa a Favara: indagato ex compagno Filippo Russotto(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:20:00 GMT)