George Soros | trovato ordigno nella cassetta della posta | fatto brillare Usa | Fbi

Un ordigno nella cassetta delle lettere trovata a casa di George Soros a New York : Un ordigno esplosivo è stato trovato nella cassetta delle lettere della residenza del miliardario e filantropo George Soros , nello stato di New York . Soros , uno dei principali finanziatori del partito democratico, è da tempo nel mirino di gruppi dell'estrema destra e ultimamente è stato accusato dai repubblicani di essere dietro alla carovana di migranti che si dirige verso gli Usa. Un'accusa che Donald Trump muove ai ...

È stata trovata una bomba nella cassetta delle lettere di una casa di George Soros : È stata trovata una bomba nella cassetta delle lettere della casa di George Soros a Westchester County, nello stato di New York. Soros è un imprenditore e filantropo statunitense di origini ungheresi che da anni è il bersaglio di insulti, The post È stata trovata una bomba nella cassetta delle lettere di una casa di George Soros appeared first on Il Post.