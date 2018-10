notizie.tiscali

: Gentiloni, si perde quanto fatto 6 anni - NuoveNotizieIT : Gentiloni, si perde quanto fatto 6 anni - sherlock5stelle : Gentiloni, si perde quanto fatto 6 anni: Spread a questi livelli costa come reddito di cittadinanza… - GalloMarcegallo : RT @ansa_it: Gentiloni, si perde quanto fatto 6 anni -

(Di martedì 23 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 23 OTT - "Il paese rischia in 6 mesi di mettere in forse, in questione, tutta la fatica fatta dalle imprese, dai lavoratori e dalle comunità di cittadini negli ultimi 6". Così l'ex ...