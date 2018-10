Monza - Galliani : «Brocchi l'ho scelto io» : Monza - '' Cristian Brocchi non è il cocco di Silvio Berlusconi. l'ho scelto io, ovviamente con l'avallo del presidente ''. Lo sottolinea l'ad del Monza , Adriano Galliani , durante la conferenza ...

Ribaltone in casa Monza - Berlusconi e Galliani esonerano Zaffaroni : Brocchi è il nuovo allenatore : Visto l’ottimo rapporto tra Berlusconi e Brocchi, il club lombardo ha deciso di affidare all’ex Milan la conduzione tecnica della prima squadra I risultati ottenuti fin qui da Marco Zaffaroni non hanno per nulla convinto Berlusconi e Galliani, che hanno dunque deciso di cambiare allenatore. Il Monza sarà guidato da domani da Cristian Brocchi, pupillo del Cavaliere dai tempi del Milan. A comunicarlo è la stessa società con un ...