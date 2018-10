Gabriele Costanzo fidanzato | ecco chi è la ragazza del figlio di Maurizio e Maria De

caffeinamagazine

(Di martedì 23 ottobre 2018)26enne del giornalista e conduttore tvDe Filippi, si è. Ad annunciarlo è lui stesso giovane sul suo account Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che lo ritrae mentre bacia la sua. Di lei al momento si sa soltanto poco. La giovane si chiama Giorgia Milanini, ha lunghi capelli castani, un fisico notevole e non fa parte del mondo dello spettacolo. “Sceglimi sempre”, scrivea corredo di uno scatto che lo ritrae mentre bacia appassionatamente la fidanzata durante una trasferta romantica a Perugia., adottato nel 2004 daDe Filippi e, lavora per la Fascino, la società di produzione della madre. Per questo motivo è facile trovarlo nel backstage di programmi quali “Uomini e Donne”, “Amici” e “L’intervista”.Sotto la foto pubblicata da...