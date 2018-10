Frozen Synapse 2 - recensione

Frozen Synapse 2 verrà lanciato la prossima settimana : Frozen Synapse 2 come saprete è il sequel del celebre indie Frozen Synapse e come riporta Eurogamer è atteso per il lancio la prossima settimana, il 13 settembre per la precisione.Il gioco era stato originariamente programmato per essere lanciato nel 2016, ma una serie di ritardi hanno reso necessario il suo rinvio fino a questi giorni. La precedente finestre di lancio voleva che il gioco uscisse per agosto, ma nemmeno questa volta gli ...