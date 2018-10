Freedom - Oltre il confine | il programma di Giacobbo slitta a dicembre

blogo

(Di martedì 23 ottobre 2018) Di Roberto, su Rete 4, ancora non ce n'è traccia. Ilcon il quale doveva debuttare sulle reti Mediaset,il, era previsto per martedì 30 ottobre su Rete 4... ma non c'è all'orizzonte. Come ha rivelato il sito di Davide Maggio, la trasmissione del divulgatore èta a: la richiesta è arrivata dal conduttore stesso, che forse preferisce prendere tempo.Dunque, a metàverranno trasmesse le prime tre puntate (probabilmente, scrivono i colleghi, al venerdì quando Quarto Grado sarà in pausa), mentre i restanti cinque appuntamenti si consumeranno a gennaio. Al martedì, intanto, il rinnovato canale diretto da Sebastiano Lombardi continuerà a mandare in onda le puntate de Il Segreto.il, ildipubblicato su TVBlog.it 23 ottobre 2018 23:09.