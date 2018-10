Freedom | il nuovo programma di Roberto Giacobbo rimandato a dicembre

davidemaggio

: Nuovo video per i singer dei Freedom Call Official, #chrisbay! Steamhammer - Loudandproud_it : Nuovo video per i singer dei Freedom Call Official, #chrisbay! Steamhammer - oliviaascolana : Ho visto il trailer del nuovo programma di Giacobbo e ho pianto #Freedom -

(Di martedì 23 ottobre 2018)Il viaggio «Oltre il confine» diè stato. Vi diamo infatti notizia che il debutto di, ilRete4 condotto dal popolare divulgatore ed ex volto Rai, è slittato a. La partenza della trasmissione, che era ormai prossima – la messa in onda era infatti fissata per martedì 30 ottobre in prime time – è stata posticipata di cinque settimane. La richiesta di rinviare il debutto è arrivata al conduttore da Rete4, visto che le puntate di per sé sono già pronte per essere trasmesse. Nel frattempo, al martedì, il canale diretto da Sebastiano Lombardi proseguirà con le puntate de Il Segreto., di cuici ha parlato nel dettaglio in una recente intervista, partirà quindi a metà, quando si proporrà al pubblico con tre puntate iniziali. (possibile anche che si opti per la collocazione del ...