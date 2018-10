Fratoianni | perché Salvini non fa nulla contro stabile Casapound?

romadailynews

: @CasaPoundItalia @valteroma Io eviterei il sostantivo “onorevole” perché di onorevole Fratoianni non ha un cazzo. #badoglianisinasce - danybolognese : @CasaPoundItalia @valteroma Io eviterei il sostantivo “onorevole” perché di onorevole Fratoianni non ha un cazzo. #badoglianisinasce - BaccalaroSimone : @Paolo_Bargiggia Quale follia? Se fratoianni prende stipendio da deputato è perché ha preso i voti dai teppistelli… - gemmagaetani : Mimmo Lucano sarà ospite a Che tempo che fa. Se questo è normale. Il genio Fratoianni difende l'ospitata dalla rich… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Roma – “L’organizzazione neofascistaoccupa abusivamente, dal 2003, nel pieno centro di Roma, un palazzo trasformato in sede nazionale di partito e in luogo di alloggio per parenti. Il caso vuole che l’edificio si trovi a 700 metri dall’ufficio del Ministro dell’Interno Matteo, il quale aveva parlato di “tolleranza zero” verso gli abusivi. Il blitz della Guardia di Finanza e’ invece finito a strette di mano, dopo le chiusure da parte degli esponenti di. Ministro, cos’aspetta a recarsi personalmente sul posto? Stiamo parlando non tanto di un sempliceoccupato (ce ne sono parecchi a Roma per evidenti necessita’ e bisogno) ma di unooccupato da un’organizzazione fascista che ne ha fatto la propria sede di partito, protagonista di numerosi episodi di violenza in tutto ...