Francia | maxi-sgombero campo migranti di Grande-Synthe

Francia - alluvione in Costa Azzurra : auto travolta dalle acque a Sainte-Maxime - 2 morti : A bordo dell’auto travolta dalle acque a Sainte-Maxime, nel dipartimento del Var, il dipartimento del sud della Francia colpito da piogge e inondazioni, è stato trovato un secondo corpo. La vettura è stata trascinata dalla furia delle acque verso il mare, a 15 metri dal litorale, ed è stata sommersa dalle onde, nei pressi della foce del fiume Garronnette. E’ stata la prefettura di zona a rende noto che all’interno è stato ...

Francia - parte maxi rimpasto di governo : ANSA, - PARIGI, 8 OTT - Settimana cruciale per Emmanuel Macron, che deve procedere ad un rimpasto di governo dopo le clamorose dimissioni del ministro dell'Interno, Gerard Collomb, che hanno fatto ...

Tav - bloccato il maxiappalto per il tunnel : "Rispettiamo la volontà di Italia e Francia". A rischio 800 milioni di fondi Ue : Telt, società incaricata di realizzare l'opera, congela il bando da 2,3 miliardi. Il governatore piemontese Chiamparino accusa: "Il governo sta allungando il brodo, allarme per le infrastrutture del Nord-Ovest e di tutto il Paese"

Francia - Macron vara maxi taglio fiscale da 25 miliardi - deficit al 2 - 8% E Di Maio : «Facciamolo anche noi» Perché Parigi può sforare e noi no : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

La Francia dà il via a un maxi-taglio delle tasse : “Deficit-Pil al 2 - 8%”. Di Maio : “Noi siamo uno Stato sovrano come loro” : Il governo della Francia prevede per l’anno prossimo un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all’economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6 per cento del Pil di quest’anno al 2,8 per cento l’anno prossimo, comunque sotto al 3 per cento. Le misure per il 2019 sono basate su una previsione di crescita stimata all’1,7 per ...

Parigi vara maxi taglio delle tasse : deficit-Pil salirà al 2 - 8% | Di Maio : "L'Italia è un Paese sovrano come la Francia - facciamo come loro" : Il governo francese prevede per il 2019 un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro. Per finanziare la misura, il deficit pubblico del Paese dovrebbe aumentare dal 2,6% del Pil di quest'anno al 2,8% l'anno prossimo. Di Maio: "Copiamoli"

Maximilian/ Anticipazioni 10 agosto : il re di Francia perde la pazienza - ecco perché : Maximilian, Anticipazioni del 10 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 3. Massimiliano I d'Asburgo e Maria di Borgogna si sposano, ma il re di Francia è contrario...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 21:42:00 GMT)