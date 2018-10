Francesco Tricarico è un vero Artista

optimaitalia

(Di martedì 23 ottobre 2018) Quanti sono i veri artisti? Bella domanda. La maggior parte sono impiegati che si travestono da artisti o addirittura da “maestri”. In realtà i veri artisti sono pochissimi. Li puoi riconoscere dalla sincerità, dalla perenne sofferenza e intensità che hanno negli occhi, dal loro rincorrere la creatività e non il consenso del pubblico. Poi, quando li senti parlare e raccontare, capisci che sono un tutt’uno con la loro musica o arte.è un.Nato nel 1971 da padre pugliese e madre milanese, quando ha solo tre anni perde il papà, un aviatore morto in servizio. Il racconto di questo trauma è forte nella canzone “Io sono” (1° posto nella classifica dei singoli più venduti nel 2000), dove dà della puttana alla maestra che ha chiesto agli alunni di fare un tema sul padre e quando lui le dice che non sa cosa scrivere perché non ha ricordi del padre, lei ...