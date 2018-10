Foto e video de L’Allieva 2 | anticipazioni conferenza stampa col Lino Guanciale Show | “CC

Nuova reunion di One Tree Hill con concerto per i fratelli Scott - Haley e tanti altri volti del cast (Foto e video) : Una Nuova reunion di One Tree Hill si è tenuta al Wilmington Convention Center il 20 e 21 ottobre per l'ottava convention EyeCon che celebra la serie di The CW considerata rivale ed erede di Dawson's Creek. Stavolta ad essersi ritrovati sullo stesso palco sono i stati i due protagonisti del teen drama creato da Mark Schwahn nel 2003, gli interpreti dei fratelli Scott, ma anche altri volti fossi del cast. Hanno partecipato all'evento James ...