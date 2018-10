Forza Italia | nervi tesi dopo il crollo a Bolzano Toti come Nanni Moretti | “Con questi

Forza Italia finita - Giovanni Toti : 'Con questi dirigenti non vinceremo mai più' : Facciamo in modo che democraticamente tutti possano esprimere la propria linea politica e scegliere i dirigenti preferiti? Ma quando mai! Discutiamo tutto in pochi, meno siamo meglio stiamo. Ragazzi, ...

Trentino - de profundis Forza Italia : L'1% fa male, molto male. Forza Italia crolla a Bolzano città , mentre la Lega di Matteo Salvini continua a crescere e dopo l'exploit in Alto Adige conquista pure il governo del Trentino, piazzando il ...

Sondaggio Mentana : torna a godere il M5S - Forza Italia da lacrime : Dopo settimana di discesa sull'ottovolante dei sondaggi , Lega e Movimento 5 Stelle paiono aver arrestato l'emorragia di consensi legata alle polemiche e agli attacchi reciproci sulla manovra . Il ...

Pescara - ordinanza chiusura scuole : il commento del Gruppo Forza Italia : E non si tratta del 'fango della politica', come lo chiama Alessandrini, si tratta semplicemente di buon senso, di ragionevolezza e di capacità amministrativa'. Pescara, ordinanza chiusura scuole: il ...

Lega-Forza Italia - bufera aretina. Mugnai : 'Governo incompetente' - Nisini : 'Farnetica - Ghinelli si dissoci' : Dopo l' affaire bando-periferie , all'apparenza rientrato , ma i sindaci beneficiari non ne sono troppo convinti, Ghinelli compreso, , scoppia il caso della cena post Palio di Siena: le maggioranze ...

Bufera Lega Forza Italia - Nisini : 'Dopo mesi di sparate ho dovuto puntualizzare - dispiace abbiano messo in mezzo il sindaco' : 'Ho voluto mettere i puntini sulle i, per delle dichiarazioni che io dico siano farneticanti, che vanno a toccare una coalizione che in città funziona. Successivamente al palio straordinario di Siena ...

Elezioni in Trentino : trionfa la Lega - crolla Forza Italia - Curiosità - news ed informazioni : Le Elezioni in Trentino hanno mostrato un dato abbastanza chiaro sull'andamento della politica Italiana nella provincia di Trento. La Lega di Matteo Salvini si è affermata nella regione dell'Italia settentrionale, con un risultato che lascia spazio a poche interpretazioni. Un vero e ...

Berlusconi vede Weber Nuovi parlamentari in arrivo in Forza Italia : Il sentimento che prevale dentro Forza Italia è la delusione verso Matteo Salvini. Il vicepremier leghista aveva promesso, nell'ultimo vertice del centrodestra, di far pesare nell'azione di governo il programma della coalizione e invece, a partire dalla manovra, così non è stato. E la figuraccia tragicomica fatta nello scontro con Luigi Di Maio sul condono fiscale lascia poche speranze per il futuro. Contatti tra Silvio Berlusconi e il Capitano ...

Forza Italia - Berlusconi : 'Al Governo abbiamo degli incapaci - se ne devono tornare a casa' : L'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in visita in Trentino Alto Adige per le elezioni regionali di questa domenica, soffermandosi con la stampa, ha fatto il punto della situazione, esprimendo le sue valutazioni ed impressioni sulla manovra economica, nonché sulla tenuta e sull'operato complessivo del Governo Lega-M5S [VIDEO]. L'ex Cavaliere ha constatato: Provo tanta amarezza, perché stanno conducendo l'Italia in una direzione ...

Antonio D’Alì - il testimone : “Gli uomini di Messina Denaro erano alla festa per l’elezione del senatore di Forza Italia” : Il cerchio magico del latitante Matteo Messina Denaro “si recò alla festa di Antonio D’Alì” dopo la sua prima elezione al Senato nel marzo 1994. “C’erano Filippo Guttadauro, Giuseppe Grigoli, i fratelli Filardo (cugini di Matteo), Vito e Vincenzo Panicola e Saro Allegra”. A dirlo è Giovanni Ingrasciotta uno dei testimoni che la procura generale di Palermo ha chiesto di ascoltare nel processo in cui l’ex sottosegretario all’Interno di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : chi sono le azzurre in Finale? L’Italia ai raggi X : dalle magie di Egonu alla Forza del gruppo : L’Italia ha confezionato un’impresa maestosa battendo la Cina per 3-2 e qualificandosi alla Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Uno show pazzesco delle azzurre che hanno surclassato le Campionesse Olimpiche a Yokohama ma conosciamo meglio queste magnifiche ragazze che domani sfideranno la Serbia per andare a caccia del titolo iridato. Paola Egonu è indubbiamente il volto simbolo di questa Italia, l’opposto che ci sta ...

Non svegliateci - è tutto vero. Italia in Finale ai Mondiali : la Forza dell’incoscienza - la grinta della gioventù - il coraggio di crederci : Se è un sogno non svegliateci. Aspettavamo questo momento da 16 anni, dall’urlo di Berlino, dal boato contro gli USA, dalla schiacciata vincente di Elisa Togut che ci consegnò l’unico titolo iridato della nostra storia. Attendevamo una Finale dei Mondiali dallo show in terra tedesca nell’ormai lontano 2002, nel frattempo abbiamo buttato giù i rospi amari di due eliminazioni in semiFinale e di scivoloni alle Olimpiadi contro ...

Tommaso Calderone - deputato di Forza Italia a Palermo - : 'A seguito dell'accordo tra l'Anci e il Governo nazionale - saranno sbloccati e ... : Conclude l'onorevole : 'sono certo, che le attività imprenditoriali che nasceranno, faranno da volano per l'economia isolana, creando nuova occupazione e migliorando la qualità dei residenti. Faccio ...

