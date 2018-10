Halo - Tomb Raider - Fallout 76 e Forza Horizon nel nuovo spot di Xbox One : Microsoft ha da poco condiviso in rete un nuovo spot dedicato a Xbox One, nel quale è possibile vedere una carrellata dei giochi più importanti disponibili (o in arrivo) sulla console.Il video della durata di un minuto, riportato da Comicbook, mette in evidenza titoli del calibro di Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76, Forza Horizon e ci permette anche una piccola occhiata all'amato Master Chief.Oltre a questi giochi, possiamo vedere anche ...

Forza Horizon 4 si aggiorna - in arrivo un editor di tracciati : Come annuncia Playground Games, questa settimana Forza Horizon 4 riceverà un aggiornamento piuttosto sostanzioso, riporta Eurogamer.La patch sarà pubblicata questo giovedì, non è noto alcun orario per il momento. I contenuti? L'introduzione più importante è senz'altro un builder di tracciati, con il quale i giocatori potranno ideare il loro tracciato dei sogni, in qualsiasi zona della mappa. In parole povere sarà una versione avanzata di quanto ...

Forza Horizon 4 : Tutti i dettagli sulla patch in arrivo : Playground Games annuncia ufficialmente l’arrivo di una nuova patch per Forza Horizon 4, prevista per il 25 Ottobre. A seguire vi riportiamo Tutti i dettagli sul suddetto aggiornamento. Forza Horizon 4: Tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento A seguire una parte del changelog, con le novità e migliorie di rilievo: Introduzione dell’Editor dei tracciati Nuova Storia Horizon chiamata British Racing Green (composta da 10 eventi ...

Forza Horizon 4 : Tutte le sfide ed eventi primaverili : La primavera è arrivata in FORZA HORIZON 4, portando con se nuove sfide settimanali, prodotti per il negozio FORZAthon e molto altro ancora, scopriamo insieme le novità introdotte. FORZA HORIZON 4: Arriva la primavera Dopo le sfide invernali, il gelido freddo e gli impetuosi ghiacciai lasciano posto alla fioritura, con gli eventi primaverili. La primavera porta con se 5 nuovi campionati stagionali oltre ...

Forza Horizon 4 : Tutte le sfide ed eventi invernali : L’autunno è finito in FORZA HORIZON 4, è arrivato l’inverno e con esso nuovi eventi, sfide settimanali e novità per il negozio FORZAthon, scopriamo insieme Tutte le novità introdotte nel titolo. FORZA HORIZON 4: Tutte le novità invernali La stagione invernale è appena iniziata in FORZA HORIZON 4, introducendo 3 nuovi campionati stagionali: 007: Zona Pericoloso Trial Rompi il ...

Forza Horizon 4 supera quota 2 milioni di giocatori a una settimana dall'uscita : Forza Horizon 4 è stato lanciato ufficialmente una settimana fa e ha già visto la presenza di un discreto numero di giocatori.Come riporta Dualshockers, Microsoft e Playground Games hanno annunciato che nella sua prima settimana, Forza Horizon 4 ha accumulato 2 milioni di giocatori. Per un genere che può essere alquanto di nicchia, questi sono numeri incredibilmente impressionanti che sono stati sicuramente aiutati dal fatto che Forza Horizon 4 ...

Disponibile un bundle Xbox One X con Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7 : Se state pensando di passare ad Xbox One e non riuscite a decidervi forse questa nuova offerta potrebbe fare al caso vostro.Come riporta Gamingbolt, sul listino del rivenditore inglese Argos è apparso un interessantissimo bundle a tema racing. Questo pacchetto include una Xbox One X da 1TB più due codici per scaricare Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7. Il bundle è Disponibile in due varianti e potrete scegliere tra la console nera o bianca. ...

Forza Horizon 4 per PC è a due patch di distanza dalla perfezione - analisi tecnica : I ragazzi di Playground Games sono tornati con un nuovo Forza Horizon, release completa di un convincente porting PC distante appena una o due patch dal diventare qualcosa di veramente speciale. Mentre la serie affonda profonde radici sulle console Xbox, Forza inteso come franchise è in confronto una novità su PC e possiamo dire che ha avuto delle difficoltà iniziali. Forza Horizon 3, in particolare, è stato lanciato sul PC con dei problemi sul ...

Forza Horizon 4 è il gioco della serie venduto più velocemente nel Regno Unito : Questa mattina vi abbiamo riportato gli ultimi dati relativi alle classifiche software del Regno Unito. Abbiamo visto come FIFA 19 si sia piazzato subito al primo posto e abbiamo appreso qualche interessante dettaglio sul calo delle vendite fisiche di Assassin's Creed Odyssey, se confrontate con Origins.Ora, come segnala GamesIndustry.biz, dai dati in UK emergono altre interessanti informazioni che riguardano l'apprezzato Forza Horizon 4. Il ...

Assassin's Creed Odyssey in calo e Forza Horizon 4 in crescita ma nel Regno Unito domina sempre FIFA 19 : Con il mercato digitale in costante crescita, soprattutto in un area come il Regno Unito, valutare i dati della classifica di vendite che si basano esclusivamente sul retail è a dir poco riduttivo. Ciò che è certo è il fatto che FIFA 19 rimane in vetta nonostante il debutto di pezzi da novanta come Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4.Ma come valutare il debutto del nuovo Assassin's Creed che si posiziona al secondo posto della classifica? ...

La splendida Edimburgo di Forza Horizon 4 a confronto con quella reale : Playground Games ha fatto un grande lavoro nella ricreazione virtuale della Scozia, possiamo infatti vedere delle immagini mozzafiato della Edimburgo di Forza Horizon 4 fare a gara con la città del mondo reale.Ma quanto è fedele la rappresentazione di Playground Games rispetto alla vera Edimburgo?Come riporta Eurogamer, possiamo vedere la comparazione tra alcuni scatti di luoghi caratteristici della città rappresentati anche nel gioco, e in una ...

Playground Games ha accettato l'offerta di Microsoft per migliorarsi dopo Forza Horizon 3 : Playground Games, come saprete, è stato recentemente acquisito da Microsoft ed è diventato uno degli studi first-party più rispettati tra quelli del colosso di Redmond.Parlando con Eurogamer.net, lo studio head, Ralph Fulton, ha spiegato la decisione presa da Playground di accettare l'offerta di Microsoft: il team voleva andare oltre ciò che era stato realizzato con Forza Horizon 3 e credevano che diventare uno studio first-party li avrebbe ...

Forza Horizon 4 Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi Forza Horizon 4 aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente Forza Horizon 4 per PC Windows. Forza Horizon 4 Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Forza Horizon 4 per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? […]

