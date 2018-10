Forse 16enne morta dopo violenza branco

Giuseppe Balboni ucciso Forse per debiti di droga. Il 16enne che ha confessato il delitto : “Avevo la pistola per difendermi” : Un piccolo debito per questioni di droga e poi la lite, degenerata in omicidio: questa l’ipotesi di movente dietro la morte del 16enne Giuseppe Balboni, ucciso per mano di un coetaneo. Il minorenne, al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato di aver usato la pistola detenuta legalmente dal padre: l’aveva portata con sé per difesa. Il genitore sarà denunciato per omessa custodia dell’arma. Il pm della Procura per i ...