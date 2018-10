Formula 1 | domenica il GP del Messico | diretta tv su Sky e TV8

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) Messo in archivio il ritorno alla vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin VIDEOè gia' tempo di rientrare in pista per i protagonisti del mondiale di1.28 ottobre si correra' infatti il Gran Premio del, terzultima gara del mondiale 2018. Secondo match point per Lewis Hamilton, sempre più vicino al suo quinto titolo iridato. Titolo piloti nelle mani di Hamilton, Vettel sempre più in crisi Il recente GP degli Stati Uniti non è risultato decisivo per la conquista del titolo piloti da parte di Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes, pur partendo dalla pole, ha chiuso solo terzo, preceduto da un redivivo Kimi Raikkonen e da un sempre più solido Max Verstappen. Altra battuta d’arresto per Sebastian Vettel, incappato nell’ennesimo errore stagionale con un incidente subito dopo il via con Daniel Ricciardo. Un botto che ha costretto il ferrarista ad una gara in ...