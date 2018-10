Fonti Viminale | anche minori tra respinti

Fonti Viminale : "Sulla Diciotti tranquillità assoluta - la linea della fermezza non cambia" : "C'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza ". Sono Fonti del Viminale a fornire l'aggiornamento sulla situazione della nave Diciotti , ormeggiata da cinque giorni nel porto di Catania. A bordo ci sono ancora 150 migranti: 130 eritrei, 10 delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano e un somalo.Non cambia, quindi, la linea di Matteo Salvini, che ha espresso "ringraziamento e sostegno" ai militari a ...

Migranti : Fonti Viminale - no all'autorizzazione per lo sbarco Diciotti : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha dato ne' darà alcuna autorizzazione allo sbarco dei Migranti sulla nave Diciotti, finchè non avrà certezza che i 177 andranno altrove. Lo rendono noto fonti del Viminale, precisando che a questo punto si attendono risposte dall'Europa.