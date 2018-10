Follow JC Go è la versione religiosa di Pokémon GO dove collezionare santi | beati e

tuttoandroid

(Di martedì 23 ottobre 2018)JC Go è un gioco di ruolo ispirato aGO in cui dovrete andare a caccia die altri personaggi biblici girovagando nel quartiere utilizzando il GPS. Il gioco ha una vocazione didattica oltre che, infatti non è prevista una vera e propria "cattura" dei personaggi che troverete, ma verrete rinviati a una trivia che riguarda il personaggio celestiale trovato e in caso di esito positivo il santo verrà aggiunto alla collezione di evangelizzazione. L'articoloJC Go è ladiGOe personaggi biblici proviene da TuttoAndroid.