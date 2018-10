Flavio Insinna | trionfo d' ascolti dell' Eredità | Gerry Scotti in Caduta Libera

L'Eredità - Flavio Insinna contestato per le critiche al campione Alessandro : 'Invece di essere contento...' : Alessandro è stato il grande protagonista dell'ultima puntata dell' Eredità . Giovane, colto, per alcuni fin troppo saccente, il ragazzo ha catalizzato molti commenti dei telespettatori su Twitter e, ...

L'Eredità - la zanzara che tormenta Flavio Insinna : il caso scuote il quiz di Rai 1 - telespettatori in rivolta : Una ghigliottina difficilissima, quella a L'Eredità di sabato 21 ottobre, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Nel gioco finale, gli indizi erano: leone, comune, pupa, Rita e killer.

Manuela Di Peda in fuga da L'Eredità/ Flavio Insinna perde la Campionessa in carica : "Impegni inderogabili" : Chi si era affezionato alla bella e dolce Manuela Di Peda d'ora in poi dovrà farne a meno visto che la Campionessa ha lasciato L'Eredità. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:45:00 GMT)

Polemica all’Eredità : ecco la domanda di Flavio Insinna su Cristiano Ronaldo : A L’Eredità spunta una domanda su Cristiano Ronaldo. Alla concorrente Flavio Insinna chiede: “Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire “no” a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?”. E la domanda crea più di qualche imbarazzo in studio. Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da Kathryn Mayorga, d’altronde non sta vivendo dei momenti facili. E qualcuno sui social ha sottolineato la ...

L'Eredità - Flavio Insinna e la domanda su Cristiano Ronaldo : 'È meglio dire no se ti invita a...'. Sono guai : Una domanda scivolosissima all' Eredità . Alla concorrente Flavio Insinna chiede: 'Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire 'no' a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?'. Al di là ...

L'Eredità di Flavio Insinna - critiche e polemiche per la sorvegliata a vista : L'indignazione facile da tastiera non guarda in faccia nessuno, nemmeno i game show del preserale televisivo italiano, quelli nati con l'intento di includere direttamente gli spettatori nelle dinamiche televisive. Spettatori complici, chiamati a rispondere anche loro dal divano, che qualora scelti per concorrere in studio, alle prime difficoltà non esiteranno a sottolineare che "a casa sembrava più facile".Al pubblico che si riunisce ...

L’eredità - colpo di scena. Flavio Insinna lo annuncia in diretta : “Sono cose che succedono, che possono capitare, soprattutto in un gioco”, inizia così la puntata de L’eredità in cui un leggermente imbarazzato Flavio Insinna, annuncia che la campionessa in carica… non ci sarà. Già, perché nella puntata del quiz pre-serale di Rai 1 di giovedì 18 ottobre, la campionessa in carica ha annunciato il suo ritiro. Manuela Di Pede, infatti, ha abbandonato la sfida dei sette. L’annuncio lo ha dato lo stesso ...

L'Eredità - Flavio Insinna confessa : 'Ecco chi è stato il mio maestro'. Povero lui - scatta il massacro : Tempo di confessioni per Flavio Insinna a L'Eredità , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Il conduttore, nella puntata di mercoledì 17 ottobre, ha infatti rivelato che ' Gigi Proietti è stato un mio ...

L'Eredità - grave accusa a Flavio Insinna : 'Ha fatto davvero la domanda sull'Iceberg?'. Sospetto malizioso : Una pioggia di critiche per Flavio Insinna e gli autori dell' Eredità . I telespettatori che si danno appuntamento su Twitter per commentare in diretta il quiz di Raiuno non sono notoriamente teneri ...

Flavio Insinna - L'Eredità e la rivolta dei telespettatori : 'Come ha umiliato Emanuela per tutta la puntata' : Gli ascolti dell' Eredità vanno bene ma Flavio Insinna non raccoglie ancora i favori del popolo di Twitter. Scorrendo il feed di commenti con l'hashtag #leredità è uno stillicidio quotidiano di ...

L’Eredità - che figuraccia : doveva solo dire una parola. Flavio Insinna basito : Dopo una partenza un po’ tiepida, ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna ha recuperato in corsa e oggi c’è soddisfazione per gli ascolti del quiz show della fascia preserale di Raiuno che fu di Fabrizio Frizzi. Ma ultimamente non si fa che parlare di un altro argomento, sempre attinente al programma: le gaffe dei concorrenti. Non c’è settimana, per non dire giorno, che il conduttore e il pubblico (sia in studio che a ...

L'Eredità - Flavio Insinna disperato : la concorrente doveva solo dire 'Ancona'. Finisce in farsa - gelo in Rai : Un programma seguitissimo e di grande successo, L'Eredità di Flavio Insinna su Rai 1. Ma il quiz pre-serale mette anche in luce, spesso e volentieri, l'ignoranza dei concorrenti e, dunque, degli ...

L'eredità - Flavio Insinna sotterrato da Cristina Parodi : la prima volta - grosso caso in Rai : I dati Auditel di domenica 14 ottobre rivelano i primi problemi nella programmazione di Raiuno, soprattutto nel pomeriggio, dove la convivenza tra Cristina Parodi e Flavio Insinna sta diventando ...

L'Eredità - da Flavio Insinna il trionfo di Franca Leosini : il botto su Rai 1 - cosa appare su tutte le tv : Un piccolo-grande trionfo per Franca Leosini a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1. In una domanda, infatti, si parlava proprio di lei e del suo Storie Maledette , il ...