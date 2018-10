Firenze | si comincia con i parcheggi interrati Così si smantella il centro storico

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) di Ilaria Agostini Come i fiorentini sanno, il Piano Strutturale di– un banchetto infrastrutturalista dove è il privato a scegliere fior da fiore tra le molteplici leccornie – prevedeva (e prevede) una gran copia diincittà. Migliaia di metri cubi di cemento, di betoniere in transito, di automobili in; milioni di euro. Un bando da poco pubblicato sul sito del Comune per la costruzione delo di Piazza Tasso conferma le scelte della paraurbanistica renziana imperniata sul dogma infrastrutturalistico: per garantire la massima appetibilità, la città storica deve essere a portata di automobile. Un modo per riempire sempre più stanze in hotel, resort e b&b. Ma, oltre che all’industria del turismo globalizzato e sregolato, ifanno bene all’immobiliare. È un meccanismo consolidato: il semplice annuncio ...