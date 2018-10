Fiorentina | S O S attacco | il gol su azione manca da oltre trecento minuti

Fiorentina - radar per l'attacco : nel mirino Oberlin. Occhio alla Sampdoria : Come riportato da Il Corriere dello Sport , il calciatore del Basilea è nel mirino di Corvino, ma attiva sul suo conto rimane anche la Sampdoria.

Fiorentina-Atalanta - il duro attacco di Gasperini a Chiesa : Fiorentina-Atalanta, le polemiche del post gara continuano ad esser furenti, Gasperini non ci sta e punta il dito contro Chiesa Fiorentina-Atalanta fa ancora molto discutere. Il ben noto caso del calcio di rigore assegnato a Chiesa ha sollevato un polverone non indifferente. Un calcio di rigore letteralmente inventato, che ha scatenato la rabbia del tecnico atalantino Gasperini, il quale ha tuonato puntando il dito anche contro ...

Fiorentina - Pioli torna sul rigore e sulle critiche a Chiesa : duro attacco a Gasperini! : Fiorentina, Stefano Pioli è tornato a parlare del ben noto caso del calcio di rigore assegnato per atterramento di Chiesa in area dell’Atalanta “Il rigore concesso a Chiesa? C’è poco da dire, l’arbitro ha visto così e ha pensato di non utilizzare il Var perché probabilmente era convinto che ci fosse il rigore“. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, torna così sull’episodio che ha scatenato le ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Ballottaggio in attacco - testa alla Fiorentina e poi alla Champions” : Domani alle 18 il Napoli scenderà in campo al “San Paolo” contro la Fiorentina, così Carlo Ancelotti si è prestato alle domande della consueta conferenza pre-gara. Il tecnico di Reggiolo, che si è detto particolarmente dispiaciuto per il grave infortunio occorso a Chiriches, riparte dall’analisi della brutta sconfitta contro la Sampdoria: “Nella sosta abbiamo analizzato bene la gara, è vero che non è stata una buona ...

Calciomercato Fiorentina - colpo in prospettiva per i viola : arriva un talento brasiliano per l’attacco : La società del patron Della Valle è vicinissima a mettere le mani su Gabriel Bocchio, classe 2000 di proprietà del Red Bull colpo in prospettiva per la Fiorentina, pronta a mettere le mani su Gabriel Bocchio, attaccante classe 2000 del Red Bull. Già nel giro delle nazionali giovanili verdeoro, il 18enne è un talento molto seguito in Europa, dal momento che sulle sue tracce si sono messi numerosi club europei. L’operazione verrà ...